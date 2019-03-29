Podcast | Tres en uno: Detalles del nuevo apagón y la muerte de una niña por Difteria - Runrun

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Podcast | Tres en uno: Detalles del nuevo apagón y la muerte de una niña por Difteria

Redacción Runrun.es29 marzo, 20191min51

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LUEGO DEL APAGÓN QUE SE PRODUJO el pasado 7 de marzo en horas de la tarde, un nuevo evento volvió a sorprender a todos los venezolanos. Una nueva falla eléctrica dejó en la oscuridad a más de 15 estados del país. En este nuevo episodio ofreceremos todos los detalles de este nuevo apagón y también hablaremos del caso de una niña que falleció producto de una enfermedad que se consideraba erradicada de Venezuela desde hace más de 24 años.

 

 

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