México no se ha planteado dar asilo a funcionarios venezolanos - Runrun

EL GOBIERNO MEXICANO DIJO este jueves que en los diálogos que sostiene con la diplomacia estadounidense sobre la crisis en Venezuela hasta el momento no se ha planteado dar asilo a algún miembro del gobierno de Nicolás Maduro.
“Hasta ahora no se ha planteado en dichas conversaciones la posibilidad de que se otorgue asilo en México a persona alguna del gobierno de Venezuela”, dijo en un comunicado Roberto Velasco, vocero de la cancillería mexicana.
“Ha habido conversaciones con el secretario de Estado y su equipo para tratar de facilitar un diálogo entre las partes en Venezuela”, dijo.
El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que hay contactos con México y Noruega para analizar el futuro de Maduro.
En una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Pompeo pareció señalar que se estaban llevando a cabo charlas para encontrar un camino para que Maduro se vaya al exilio.
Estados Unidos lidera la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección considera fraudulenta, y reconoce en cambio a Juan Guaidó, quien como jefe parlamentario invocó el 23 de enero la Constitución para declararse presidente encargado con el objetivo de organizar nuevos comicios.
Luego de que los tres últimos presidentes mexicanos fueron duros críticos del gobierno de Venezuela, desde que asumió el izquierdista Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado, México adoptó una posición de no intervención que busca convocar al diálogo.
Esa postura ha distanciado México de los más de 50 países, incluidos latinoamericanos, que han reconocido Guaidó como presidente interino de Venezuela.
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