La Unión Europea destina 50 millones de euros en ayuda humanitaria para Venezuela - Runrun

LA COMISIÓN EUROPEA (CE) anunció que destinará 50 millones de euros más para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela, una cantidad que se invertirá en áreas como el acceso al agua potable y la educación.
“La Comisión Europea está aumentando de forma masiva su asistencia de emergencia para la crisis de Venezuela con otros 50 millones para los venezolanos que más lo necesitan”, anunció el portavoz comunitario, Alexander Winterstein, durante la rueda de prensa diaria de la CE.
El portavoz especificó que el dinero se empleará en refugios de emergencia, sanidad, asistencia alimentaria, servicios de nutrición, acceso al agua segura y potabilización, y educación para los niños.
En un comunicado, la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, señaló que la UE está trabajando en reforzar la cooperación internacional para asegurar que la ayuda humanitaria llega a la gente “de manera imparcial y a través de canales independientes, sin intentos de politizar la entrega de ayuda”.
Los 50 millones anunciados hoy por el bloque comunitario llevan el total de ayuda de la UE enviada a Venezuela hasta 117,6 millones de euros desde 2018, según cifras de la CE.
El portavoz señaló que la UE “sigue ayudando de forma activa a resolver la crisis en Venezuela” a través de foros como el grupo de contacto internacional impulsado por el club comunitario.
En él participa Mogherini junto a ocho Estados miembros de la UE, entre ellos España, y varios países de Latinoamérica.
Este grupo mantendrá este jueves una reunión a nivel ministerial en Ecuador, señaló Winterstein.
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