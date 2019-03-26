Suspenden clases y actividades laborales para este miércoles #27Mar - Runrun

Artículos Relacionados
LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES escolares y laborales en todo el país fue prorrogada debido a que se desarrollan trabajos para restituir el servicio eléctrico, anunció este martes Delcy Rodríguez.
“Seguimos trabajando en la restitución del servicio eléctrico bajo la dirección de Nicolás Maduro, quien valorando el alcance de los daños ocasionados por este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensión de actividades escolares y laborales este miércoles 27 de marzo”, indicó la oficialista por Twitter.
El apagón que afectó a 15 entidades regionales se registró el lunes por la tarde. Aún no se ha restablecido el servicio eléctrico en todo el país.
Seguimos trabajando en la restitución d servicio eléctrico bajo la dirección del Pdte @NicolasMaduro quien valorando el alcance dlos daños ocasionados x este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensión d actividades escolares y laborales este 27/03 pic.twitter.com/XYe5BHTJqs
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 26, 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wOS9BcGFnw7NuLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njk5Ny9zZXJ2aWNpby1lbGVjdHJpY28tc2UtcmVzdGFibGVjaW8tcGFyY2lhbG1lbnRlLWVuLWNhcmFjYXMvIiB0aXRsZT0iU2VydmljaW8gZWzDqWN0cmljbyBzZSByZXN0YWJsZWNpw7MgcGFyY2lhbG1lbnRlIGVuIENhcmFjYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5OTcvc2VydmljaW8tZWxlY3RyaWNvLXNlLXJlc3RhYmxlY2lvLXBhcmNpYWxtZW50ZS1lbi1jYXJhY2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNlcnZpY2lvIGVsw6ljdHJpY28gc2UgcmVzdGFibGVjacOzIHBhcmNpYWxtZW50ZSBlbiBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9zYXF1ZW9zLW1hcmFjYWliby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5ODEvY2FtYXJhLWRlLWNvbWVyY2lvLWRlLW1hcmFjYWliby1leGhvcnRhLXVyZ2VudGVtZW50ZS1hLWltcGxlbWVudGFyLW1lZGlkYXMtZGUtc2VndXJpZGFkLWVuLWxhLWNpdWRhZC8iIHRpdGxlPSJDw6FtYXJhIGRlIENvbWVyY2lvIGRlIE1hcmFjYWlibyBleGhvcnRhIHVyZ2VudGVtZW50ZSBhIGltcGxlbWVudGFyIG1lZGlkYXMgZGUgc2VndXJpZGFkIGVuIGxhIGNpdWRhZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njk4MS9jYW1hcmEtZGUtY29tZXJjaW8tZGUtbWFyYWNhaWJvLWV4aG9ydGEtdXJnZW50ZW1lbnRlLWEtaW1wbGVtZW50YXItbWVkaWRhcy1kZS1zZWd1cmlkYWQtZW4tbGEtY2l1ZGFkLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkPDoW1hcmEgZGUgQ29tZXJjaW8gZGUgTWFyYWNhaWJvIGV4aG9ydGEgdXJnZW50ZW1lbnRlIGEgaW1wbGVtZW50YXIgbWVkaWRhcyBkZSBzZWd1cmlkYWQgZW4gbGEgY2l1ZGFkPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9tZXRyb2RlY2FyYWNhcy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5NzAvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1uby1wcmVzdGEtc2VydmljaW8tY29tZXJjaW8tZW4tc3VzLWxpbmVhcy0xLTIteS0zLyIgdGl0bGU9Ik1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMgbm8gcHJlc3RhIHNlcnZpY2lvIGNvbWVyY2lvIGVuIHN1cyBsw61uZWFzIDEsIDIgeSAzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXBhZ8OzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTcwL21ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMtbm8tcHJlc3RhLXNlcnZpY2lvLWNvbWVyY2lvLWVuLXN1cy1saW5lYXMtMS0yLXktMy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIG5vIHByZXN0YSBzZXJ2aWNpbyBjb21lcmNpbyBlbiBzdXMgbMOtbmVhcyAxLCAyIHkgMzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvR1VBSURPLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njk1Ny9qdWFuLWd1YWlkby1hcGFnb24tc2UtZGViaW8tYS1mYWxsYS1lbi1sYS1saW5lYS1zYW4tamVyb25pbW8tbGEtaG9ycXVldGEteS1sYS1hcmVub3NhLyIgdGl0bGU9Ikp1YW4gR3VhaWTDszogQXBhZ8OzbiBzZSBkZWJpw7MgYSBmYWxsYSBlbiBsYSBsw61uZWEgU2FuIEplcsOzbmltbywgTGEgSG9ycXVldGEgeSBMYSBBcmVub3NhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXBhZ8OzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTU3L2p1YW4tZ3VhaWRvLWFwYWdvbi1zZS1kZWJpby1hLWZhbGxhLWVuLWxhLWxpbmVhLXNhbi1qZXJvbmltby1sYS1ob3JxdWV0YS15LWxhLWFyZW5vc2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SnVhbiBHdWFpZMOzOiBBcGFnw7NuIHNlIGRlYmnDsyBhIGZhbGxhIGVuIGxhIGzDrW5lYSBTYW4gSmVyw7NuaW1vLCBMYSBIb3JxdWV0YSB5IExhIEFyZW5vc2E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL2FwYWdvbi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5NTEvYWl4YS1sb3Blei1yZXBvcnRhLTctNzM2LWVsZWN0cm9kb21lc3RpY29zLWRhbmFkb3MtcG9yLW1lZ2EtYXBhZ29uLyIgdGl0bGU9IkFpeGEgTMOzcGV6IHJlcG9ydGEgNy43MzYgZWxlY3Ryb2RvbcOpc3RpY29zIGRhw7FhZG9zIHBvciBtZWdhIGFwYWfDs24iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5NTEvYWl4YS1sb3Blei1yZXBvcnRhLTctNzM2LWVsZWN0cm9kb21lc3RpY29zLWRhbmFkb3MtcG9yLW1lZ2EtYXBhZ29uLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFpeGEgTMOzcGV6IHJlcG9ydGEgNy43MzYgZWxlY3Ryb2RvbcOpc3RpY29zIGRhw7FhZG9zIHBvciBtZWdhIGFwYWfDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=