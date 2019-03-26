Suspenden clases y actividades laborales para este miércoles #27Mar - Runrun

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Suspenden clases y actividades laborales para este miércoles #27Mar

El Nacional26 marzo, 20191min2

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LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES escolares y laborales en todo el país  fue prorrogada debido a que se desarrollan trabajos para restituir el servicio eléctrico, anunció este martes Delcy Rodríguez.

“Seguimos trabajando en la restitución del servicio eléctrico bajo la dirección de Nicolás Maduro, quien valorando el alcance de los daños ocasionados por este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensión de actividades escolares y laborales este miércoles 27 de marzo”, indicó la oficialista por Twitter.

El apagón que afectó a 15 entidades regionales se registró el lunes por la tarde. Aún no se ha restablecido el servicio eléctrico en todo el país.

 

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