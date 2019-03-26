Gobierno de Maduro asegura que grupo de “terroristas” quemaron instalaciones de Guri que están militarizadas - Runrun

LUEGO DE QUE WILLS RANGEL, el presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, indicara que el nuevo mega apagón del 25 y 26 de marzo se produjo luego de un incendio en instalaciones pertenecientes a la Central Hidroeléctrica Guri, el ministro Comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, desistió de la tesis del ataque “electromagnético” que tanto se dijo durante la tarde de lunes, y asumió la del incendio provocado.
Según Rodríguez, “los criminales generaron un incendio en el patio de 765 kva de Guri, con la intención aviesa de dañar de modo definitivo la generación y transmisión de la carga”.
Añadió el funcionario que “al calcinar el patio y las vías de transmisión los terroristas lograron su cometido de que las máquinas de generación y la transmisión cayera generando el apagón. La derecha no tiene límites en su ambición y afán homicida”.
Desde 2013 se ordenó la militarización de las instalaciones eléctricas. La orden fue ratificada por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino el 10 de marzo de 2019, “para la protección física de las instalaciones”.
El segundo apagón del día se produjo apenas dos horas después de que las autoridades hubieran dado por solucionado un primer incidente que afectó a gran parte del país y se extendió durante varias horas.
Los apagones de este lunes tienen lugar después de que el pasado día 7 Venezuela sufriera un apagón masivo que dejó al país sin electricidad durante casi una semana.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, había dicho esta misma tarde tras dar por solventado el primer apagón que “gracias al ataque terrorista” del 7 de marzo se ha “blindado el servicio general fortaleciendo capacidades” de respuesta.
*Con información de EFE y Tal Cual Digital.
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