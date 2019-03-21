 CIDH mantiene a Venezuela en su “lista negra” desde el año 2005 - Runrun
Lo último
   

Buscar

CIDH mantiene a Venezuela en su “lista negra” desde el año 2005

EFE21 marzo, 20191min13

Artículos Relacionados

Noticias

FundaRedes denuncia extorsión, contrabando y posibles hechos sangrientos en trochas de la frontera

Noticias

Manuela Bolívar: Pese a los obstáculos del régimen, comisión de la ONU confirmó la emergencia humanitaria

Noticias

FMI: “Aún no hay claridad” para reconocer a Guaidó

CIDH-700x352.jpg

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS incluyó a Nicaragua en su “lista negra” y mantuvo a Cuba y a Venezuela, que entraron por primera vez en 1984 y 2005, respectivamente, indica la instancia en su informe anual publicado este jueves.

El capítulo IV del informe, presentado ante la Organización de Estados Americanos, nombra cada año a los países en los que el respeto a los derechos humanos merece la atención especial de la comisión, con sede en Washington.

Respecto a Venezuela, presente en la lista anual desde 2005, la CIDH aseguró que se han agravado las condiciones estructurales que afectan los derechos de los venezolanos derivando en una crisis política, social y económica.

Respecto a Cuba, que ha aparecido en el informe cada año desde 1984, la CIDH advirtió que hay restricciones arbitrarias al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como violaciones al debido proceso.

Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba saben que fueron incluidos en el capítulo IV desde finales de enero, cuando la CIDH les envió el borrador del informe para recibir observaciones.

Post Views: 13

Enviar Comentarios

anteriorEl reportaje de The New York Times o la "verdad" de los condicionales, por Iván Gabaldón Heredia

siguienteFMI: “Aún no hay claridad” para reconocer a Guaidó

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios