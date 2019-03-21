CIDH mantiene a Venezuela en su “lista negra” desde el año 2005 - Runrun

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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS incluyó a Nicaragua en su “lista negra” y mantuvo a Cuba y a Venezuela, que entraron por primera vez en 1984 y 2005, respectivamente, indica la instancia en su informe anual publicado este jueves.
El capítulo IV del informe, presentado ante la Organización de Estados Americanos, nombra cada año a los países en los que el respeto a los derechos humanos merece la atención especial de la comisión, con sede en Washington.
Respecto a Venezuela, presente en la lista anual desde 2005, la CIDH aseguró que se han agravado las condiciones estructurales que afectan los derechos de los venezolanos derivando en una crisis política, social y económica.
Respecto a Cuba, que ha aparecido en el informe cada año desde 1984, la CIDH advirtió que hay restricciones arbitrarias al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como violaciones al debido proceso.
Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba saben que fueron incluidos en el capítulo IV desde finales de enero, cuando la CIDH les envió el borrador del informe para recibir observaciones.
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