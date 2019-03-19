Esposa de Juan Guaidó llegó a Chile para participar en el "Foro por la Democracia" - Runrun

FABIANA ROSALES, PERIODISTA y esposa del presidente del Parlamento nacional, Juan Guaidó arribó este martes en Chile, para participar en el “Foro por la Democracia”, un encuentro que agrupa a partidos de centroderecha de esa nación.
“Ya estamos en Chile. Hermanos venezolanos, nos vemos mañana (…) Mis queridos hermanos venezolanos en Chile, que alegría poder estar aquí, verlos y abrazarlos; transmitirles las palabras de aliento de Juan y contarles de la certeza de que el esfuerzo de todas está valiendo la pena. Los espero mañana a las 6 de la tarde, en el Parque Bustamante”, publicó Rosales en su cuenta Instagram.
Rosales fue recibida por la representante diplomática de Venezuela – designada por la AN – en Chile, Guarequena Gutiérrez, junto a la diputada por el partido Renovación Nacional de ese país, Paulina Nuñez Urrutia.
Gutiérrez compartió una fotografía vía Twitter en la que se muestra acompañando a Rosales, quien llegó al territorio chileno con su pequeña hija Miranda.
Fabiana Rosales declaró que se “está pensando” que Guaidó “venga a Chile, vine yo primero. Me siento como en casa acá, muy agradecida del presidente Piñera. Vine al Foro por la Democracia, no participaré en la reunión de Prosur”. Ratificó que sostendrá un encuentro este miércoles con los migrantes venezolanos en Chile.
Asimismo, afirmó que tiene “en agenda” para este 20 de marzo, reunirse con la primera dama del país centroamericano, Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera, con quien “estamos planeando vernos en una reunión informal”.
*Con información de El Nacional y TalCual
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9EZXBhcnRhbWVudG9UZXNvcm8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NDE5L2RlcGFydGFtZW50by1kZWwtdGVzb3JvLWRlLWVldXUtc2FuY2lvbm8tYS1taW5lcnZlbi15LWEtc3UtcHJlc2lkZW50ZS8iIHRpdGxlPSJEZXBhcnRhbWVudG8gZGVsIFRlc29ybyBkZSBFRVVVIHNhbmNpb27DsyBhIE1pbmVydmVuIHkgYSBzdSBwcmVzaWRlbnRlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWRyacOhbiBBbnRvbmlvIFBlcmRvbW8gTWF0YTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NDE5L2RlcGFydGFtZW50by1kZWwtdGVzb3JvLWRlLWVldXUtc2FuY2lvbm8tYS1taW5lcnZlbi15LWEtc3UtcHJlc2lkZW50ZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZXBhcnRhbWVudG8gZGVsIFRlc29ybyBkZSBFRVVVIHNhbmNpb27DsyBhIE1pbmVydmVuIHkgYSBzdSBwcmVzaWRlbnRlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9sdWlzbW90dGFEb21pbmd1ZXoucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NDEwL3RyYWJhamFkb3Jlcy1kZS1jb3Jwb2VsZWMtZXhpZ2VuLWxhLWRlc3RpdHVjaW9uLWlubWVkaWF0YS1kZS1tb3R0YS1kb21pbmd1ZXovIiB0aXRsZT0iVHJhYmFqYWRvcmVzIGRlIENvcnBvZWxlYyBleGlnZW4gbGEgJiM4MjIwO2Rlc3RpdHVjacOzbiBpbm1lZGlhdGEmIzgyMjE7IGRlIE1vdHRhIERvbcOtbmd1ZXoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0MTAvdHJhYmFqYWRvcmVzLWRlLWNvcnBvZWxlYy1leGlnZW4tbGEtZGVzdGl0dWNpb24taW5tZWRpYXRhLWRlLW1vdHRhLWRvbWluZ3Vlei8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UcmFiYWphZG9yZXMgZGUgQ29ycG9lbGVjIGV4aWdlbiBsYSAmIzgyMjA7ZGVzdGl0dWNpw7NuIGlubWVkaWF0YSYjODIyMTsgZGUgTW90dGEgRG9tw61uZ3VlejwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvTWVzYS1kZS10cmFiYWpvLTEtY29waWEtMTIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NDA3L2VsLWFwYWdvbi1sYS1tZW50ZS15LXlvLXBvci1kaWVnby1hcnJveW8tZ2lsLyIgdGl0bGU9IiNFc3RvTm9Fc05vcm1hbCB8IEVsIGFwYWfDs24sIGxhIG1lbnRlIHkgeW8sIHBvciBEaWVnbyBBcnJveW8gR2lsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+I0VzdG9Ob0VzTm9ybWFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0MDcvZWwtYXBhZ29uLWxhLW1lbnRlLXkteW8tcG9yLWRpZWdvLWFycm95by1naWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I0VzdG9Ob0VzTm9ybWFsIHwgRWwgYXBhZ8OzbiwgbGEgbWVudGUgeSB5bywgcG9yIERpZWdvIEFycm95byBHaWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL3BkdnNhY3VyYXphby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0MTQvbGFzLTYtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTE5bWFyLyIgdGl0bGU9IkxhcyA2IG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxOU1hciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFNTE88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjQxNC9sYXMtNi1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTltYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIDYgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE5TWFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOC9SUl9GdXJnb25ldGEtZGUtbGEtTW9yZ3VlLWZvdG8tQ2FybG9zLVJhbWlyZXoxMi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0MDQvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZXN0cmFuZ3VsYXJvbi11bmEtbXVqZXItZW4tbGEtZG9sb3JpdGEteS1zZS1sbGV2YXJvbi1hLXN1LWhpam8tZGUtZG9zLWFub3MvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEVzdHJhbmd1bGFyb24gdW5hIG11amVyIGVuIExhIERvbG9yaXRhIHkgc2UgbGxldmFyb24gYSBzdSBoaWpvIGRlIGRvcyBhw7FvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVzdHJhbmd1bGFyb24gdW5hIG11amVyIGVuIExhIERvbG9yaXRhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0MDQvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZXN0cmFuZ3VsYXJvbi11bmEtbXVqZXItZW4tbGEtZG9sb3JpdGEteS1zZS1sbGV2YXJvbi1hLXN1LWhpam8tZGUtZG9zLWFub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEVzdHJhbmd1bGFyb24gdW5hIG11amVyIGVuIExhIERvbG9yaXRhIHkgc2UgbGxldmFyb24gYSBzdSBoaWpvIGRlIGRvcyBhw7FvczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
4