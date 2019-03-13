30% del suministro de agua fue restablecido en la Gran Caracas - Runrun

LA MINISTRA DE ATENCIÓN DE AGUAS y la Presidencia de Hidroven, Evelyn Vásquez, aseguró que se ha logrado 30% de la recuperación progresiva del sistema de distribución y bombeo del agua en la Gran Caracas.
“Estamos recuperando en un principio las parte bajas y medias de la ciudad para luego llevarlas a las partes altas de la Gran Caracas y Miranda”, dijo en una entrevista para Unión Radio. Sin embargo, agregó que llevará varios días estabilizar el servicio.
Vásquez detalló que se han destinado 226 cisternas para surtir del vital líquido a las comunidades que todavía no cuentan con el servicio de agua.
Indicó que están realizando un recorrido por diversos municipios, para verificar el comportamiento del servicio del agua potable para los ciudadanos.
Al apagón nacional que afectó a Venezuela desde el pasado jueves, se sumó la falta de agua que originó colas para conseguir el suministro e incluso, en el medio de la desesperación, un grupo de personas se acercó al río Guaire en busca del líquido vital, pese a la contaminación de este afluente.
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