En menos de 2 días más de 350 comercios fueron saqueados en Zulia - Runrun

LAS MÁS DE 100 HORAS SIN ELECTRICIDAD Y LOS SAQUEOS EN EL ESTADO ZULIA aceleraron el proceso de destrucción en el que se encuentra el aparato productivo. “Los saqueos son ataques vandálicos a la propiedad privada. Cuando acaben con lo que hay, no habrá cómo reponerlo. Lo que viene es peor. Exigimos protección para las empresas y sus trabajadores”, advirtió Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia.

Representantes de las cámaras que hacen vida en la ciudad de Maracaibo reportaron que, hasta el momento, 22 supermercados, más de 30 panaderías, más de 20 farmacias, mercados populares, 105 negocios de los 270 que tiene el Sambil, pequeños centros comerciales, empresas y centros de distribución fueron saqueados.

En la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se contabilizan más de 50 comercios afectados y en las zonas Los Naranjos, El Chivo y Caja Seca 30 locales comerciales. Cerca de las 3:30 pm del martes 12 de marzo fueron saqueados dos hoteles.

“El estado Zulia muestra un estado de anarquía total sin que se observe gran presencia de autoridades que contrarresten estos actos vandálicos que están originando pérdidas invaloradas al sector empresarial”, asegura Fedecámaras Zulia en un reporte publicado a las 2:30 pm del día martes.

“Estos días sin servicio eléctrico debilitaron aún más lo poco que queda produciendo y trabajando en el país, y ahora se añaden los saqueos a los entes de producción, distribución, servicios públicos y misceláneos. Puro vandalismo que no tiene nada que ver con hambre, pues se robaron hasta escritorios y sillas”, expresó el empresario Ricardo Acosta Cedeño, vicepresidente del gremio.

Señaló que los cuerpos de seguridad del Estado “se hicieron de la vista gorda” en los saqueos, pues en muchas oportunidades simplemente dejaron que ocurrieran, se fueron o no pasaron por el lugar de los hechos. Afirmó que cada día va a ser peor vivir en Venezuela mientras no haya seguridad jurídica ni personal. “Fue insuficiente el trabajo de los funcionarios. Si llegan a hacerle eso a un comerciante, a una persona que produce, me pregunto qué quedará para el resto de la ciudadanía. Ya aquí no estamos hablando de libertades económicas, sino de derechos humanos, definitivamente”, dijo.

Afirmó que hasta la tarde del día lunes 11 de marzo, se reportaron más de 50 negocios saqueados.

Ayer a las 6:00 pm, Fedecámaras Zulia afirmó que la ciudad de Maracaibo llevaba más de 100 horas sin electricidad, por lo que la paciencia del pueblo zuliano alcanzó el límite. En un informe, indicó que a pesar de que los empresarios mostraron gestos de solidaridad, esto no impidió que iniciara una serie de saqueos en diferentes sectores de la entidad. “La situación está muy crítica en todo el estado y en todos los sectores, sobre todo en los comercios que expenden alimentos y productos básicos de primera necesidad”, señaló.

Desde la mañana del lunes se reportaron saqueos y fuertes enfrentamientos en los supermercados Centro 99, Paga Poco y Fiorella y en panaderías como la Don Pepe ubicadas en el sector Curva de Molina, en el oeste de la ciudad. En Los Haticos, fueron saqueados los comercios Hielo El Toro, Upaca, Servipork, Café Imperial y Distribuidora Bigott.

María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, afirma que el gremio rechaza, de manera contundente, cualquier intento de violentar a quien también es víctima de la situación que atraviesa el país. “Son muchas las pérdidas que comerciantes han tenido a lo largo y ancho del país por esta calamidad que ha acosado a toda la población”, dijo la empresaria.

En un comunicado, Fedecámaras Zulia y sus cámaras afiliadas rechazan y repudian “la actitud de algunos personeros que, armados y aprovechando la situación, incitan a realizar actividades que solo servirán para agravar la situación presentada en la región y en el país”.

Recuerda que mientras duraban las fallas eléctricas muchos empresarios, que cuentan con plantas eléctricas, prestaron sus instalaciones para que los ciudadanos pudieron cargar sus teléfonos celulares, vendieron alimentos perecederos a bajos precios y “brindaron el apoyo posible a la comunidad para sobrellevar la difícil situación actual”.

El gremio empresarial hace un llamado a los zulianos a que recuerden que los empresarios son “parte y arte del proceso de cambio y que muchos de ellos hacen un gran esfuerzo para poder mantener activos los centros de distribución de alimentos y servicios básicos y necesarios para sobrellevar la situación inclemente creada por las actuales condiciones de la falla del fluido eléctrico”.

Las secuelas del mega apagón persisten en establecimientos y en las calles de la Gran Caracas cinco días después de que cayera de sorpresa, a las 4:50 pm del jueves 7 de marzo. Las santamarías de comercios cerrados sigue pintando de gris varias zonas de la ciudad capital, como peluquerías, restaurantes e incluso centros comerciales. En algunas estaciones de servicio siguen colas de conductores que esperan por surtir de gasolina sus vehículos.

También continúan las fallas en puntos de ventas para que los consumidores paguen los productos con sus tarjetas de crédito o débito, lo que sigue generando largas colas que congestionan los negocios y las aceras de las calles adyacentes. Así sucedió en una panadería ubicada en Los Palos Grandes.

Algunos estacionamientos tampoco prestaron servicio. Uno de ellos fue el de la sucursal en Santa Eduvigis del supermercado Gama Express. Los clientes estacionaban sus vehículos en los alrededores.

Los comerciantes aseguran que el mega apagón trajo como consecuencia pérdidas importantes no solamente en cuestión de ganancias sino también de productos alimenticios que son perecederos.

