Grupo de Lima debatirá este viernes sobre Venezuela de cara al 10E - Runrun

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Grupo de Lima debatirá este viernes sobre Venezuela de cara al 10E

Unión Radio3 enero, 20191min27

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LOS CANCILLERES DE LOS PAÍSES DEL GRUPO de Lima se reunirán este viernes para evaluar la situación en Venezuela, en un encuentro donde participará por primera vez el nuevo canciller brasileño Ernesto Araujo.

“La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima tendrá lugar en el Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tagle”, detalló la cancillería peruana a la prensa sin aportar mayores precisiones sobre los participantes ni la agenda del encuentro.
El encuentro se realizará tres días después de la investidura presidencial de Jair Bolsonaro, cuyo país es uno de los 14 que integran el grupo.
Según la prensa brasileña, en la cita Brasil apoyaría a Colombia en su voluntad de incrementar la presión contra el gobierno Maduro, de cara a la inauguración de su segundo mandato el 10 de enero.
La cancillería peruana prevé una declaración al final de la jornada.
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