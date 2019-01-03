Grupo de Lima debatirá este viernes sobre Venezuela de cara al 10E - Runrun

LOS CANCILLERES DE LOS PAÍSES DEL GRUPO de Lima se reunirán este viernes para evaluar la situación en Venezuela, en un encuentro donde participará por primera vez el nuevo canciller brasileño Ernesto Araujo.
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