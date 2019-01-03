 Abogados lograron ver a Juan Requesens - Runrun
Lo último
   

Buscar

Abogados lograron ver a Juan Requesens

Unión Radio3 enero, 20192min23

Artículos Relacionados

Noticias

Grupo de Lima debatirá este viernes sobre Venezuela de cara al 10E

Noticias

María Corina Machado, propuesta como candidata a premios Princesa de Asturias

Noticias

Exportaciones de petróleo de Venezuela se desploman a su punto mínimo en 28 años

JuanRequesens.jpg

EL ABOGADO, JOEL GARCÍA, informó que este jueves logró ver a su defendido, Juan Requesens, con la particularidad de que portaba un uniforme de color naranja.

La información la dio a conocer el jurista a través de su cuenta de Twitter, en la cual aclaró que la vestimenta que llevaba su defendido no lo hace un “delincuente”.

Requesens cumple 149 días detenido en la sede de El Helicoide. El pasado 18 de diciembre estaba previsto que se realizara la audiencia preliminar, pero fue diferida a solicitud de la Procuraduría General de la República.

Se espera que este 24 de enero se retome el proceso judicial.

Juan Guillermo Requesens, padre, denunció que el primero de enero, funcionarios del Sebin suspendieron las visitas sin motivo alguno.

 

Post Views: 23

Enviar Comentarios

anteriorMaría Corina Machado, propuesta como candidata a premios Princesa de Asturias

siguienteGrupo de Lima debatirá este viernes sobre Venezuela de cara al 10E

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios