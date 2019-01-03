Abogados lograron ver a Juan Requesens - Runrun

EL ABOGADO, JOEL GARCÍA, informó que este jueves logró ver a su defendido, Juan Requesens, con la particularidad de que portaba un uniforme de color naranja.
La información la dio a conocer el jurista a través de su cuenta de Twitter, en la cual aclaró que la vestimenta que llevaba su defendido no lo hace un “delincuente”.
Requesens cumple 149 días detenido en la sede de El Helicoide. El pasado 18 de diciembre estaba previsto que se realizara la audiencia preliminar, pero fue diferida a solicitud de la Procuraduría General de la República.
Se espera que este 24 de enero se retome el proceso judicial.
Juan Guillermo Requesens, padre, denunció que el primero de enero, funcionarios del Sebin suspendieron las visitas sin motivo alguno.
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