María Corina Machado, propuesta como candidata a premios Princesa de Asturias - Runrun

LA POLÍTICA OPOSITORA MARÍA CORINA MACHADO fue propuesta como candidata a los Premios Princesa de Asturias 2019, en la modalidad de Concordia.
La candidatura de Machado está impulsada por una plataforma formada por diversas personalidades y organizaciones políticas y sociales de España, Colombia y Venezuela, informó el grupo a través de un comunicado este 3 de enero.
Los promotores destacan en la nota “la acción política y social y el coraje y valentía de la líder venezolana, así como su lucha por la recuperación de los derechos y libertades del pueblo venezolano, sufriendo incluso ataques contra su persona”.
Señalaron además que, desde hace cuatro años, el “régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, le tiene restringidos sus derechos y libertades, impidiéndole la salida del país”.
Machado “es sin duda la cabeza más visible de la oposición política en Venezuela, un rol que lleva ejerciendo desde sus inicios políticos al frente de la organización Súmate, como diputada a la Asamblea Nacional y ahora al frente de su partido Vente Venezuela”, subrayan los firmantes de la plataforma.
El impulso de su candidatura “supone un reconocimiento general a todas aquellas personas que a título individual o en nombre de organizaciones colectivas se han caracterizado por su esfuerzo en favor de salvaguardar los derechos humanos en Venezuela”, añaden.
Recientemente María Corina Machado ha sido incluida por la BBC británica entre las cien mujeres más influyentes del mundo.
Además ha recibido el Premio a la Libertad 2019, otorgado por la organización Internacional Liberal.
Los premios Princesa de Asturias, los más importantes de España, han reconocido a lo largo de 38 ediciones a personalidades como Stephen Hawking, Daniel Barenboim, Yaser Arafat e Isaac Rabin, y entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación Bill y Melinda Gates, Wikipedia y la Cruz Roja.
El acto de entrega de los galardones se celebrará en octubre en Oviedo (norte), en una ceremonia presidida por los reyes de España.
Cada premio está dotado con la reproducción de una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia.
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