Sudeban publicó nuevo calendario de feriados bancarios del 2019 - Runrun

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Sudeban publicó nuevo calendario de feriados bancarios del 2019

Redacción Runrun.es2 enero, 20191min2

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LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES del Sector Bancario (Sudeban) publicó en su cuenta de Twitter el nuevo calendario de los días feriados, en los que las instituciones bancarias no prestaran servicio en el 2019.

A continuación la información detallada sobre los días no laborables para el sector:

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