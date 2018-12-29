Un fallecido y al menos 30 lesionados en choque múltiple en la Autopista Petare-Guarenas - Runrun

ESTE SÁBADO 29 DE DICIEMBRE, A LAS 8:45AM, se registró un accidente múltiple en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho sentido Guarenas a la altura de Parque Caiza. Dos autobuses y varios vehículos están involucrados en el siniestro que reporta a una persona fallecida y al menos 30 lesionados-.
La Policia Nacional Bolivariana (PNB) informó que el choque fue ocasionado por un bus que perdió el control, presumiblemente por exceso de velocidad.
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