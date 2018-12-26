169.189,3% aumentó canasta familiar de noviembre de 2017 a noviembre de 2018 - Runrun

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169.189,3% aumentó canasta familiar de noviembre de 2017 a noviembre de 2018

El Universal26 diciembre, 20182min1

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EL PRECIO DE LA CANASTA FAMILIAR se ubicó en 121.719,00 bolívares soberanos, aumentando Bs.S. 69.396,68, lo que representa 132,6% con respecto al mes de octubre de 2018 y 169.189,3% entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018.

Según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

Lo anteriormente expuesto significa que se requieren 67.6 salarios mínimos (Bs.S. 1.800,00) para poder adquirir la canasta, referida a una familia de cinco miembros: Bs.S. 4.057,30 diarios, 2.3 salarios mínimos diarios.

Destaca el texto que todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: granos, 376,7%; salsa y mayonesa, 289,1%; azúcar y sal, 238,8%; frutas y hortalizas, 191,9%; pescados y mariscos, 161,4%; cereales y productos derivados, 144,2%; leche, quesos y huevos, 133,9%; grasas y aceites, 69,1%; raíces, tubérculos y otros, 62,4%; café, 54,4%, y carnes y sus preparados, 53,6%.

Los granos aumentaron de 1.454,36 a 6.932,62 bolívares soberanos, 376,7%. Las lentejas subieron de 121,50 a 744,33 bolívares soberanos el ½ kilo, 512,6%. Las arvejas, de 121,50 a 659,00 bolívares soberanos el ½ kilo, 442,4%. Las caraotas aumentaron de 108,83 a 405,00 bolívares soberanos el ½ kilo, 272,1%.

Incluyen en la lista la salsa y mayonesa subieron de 687,90 a 2.676,44 bolívares soberanos, 289,1%, debido al incremento de precio de la mayonesa, de 125,67 a 785,41 bolívares soberanos, 525,0%. La salsa de tomate aumentó 153,3%, de 145,52 a 368,54 bolívares soberanos. El rubro azúcar y sal subió 238,8%, de Bs.S. 1.130,93 a 3.831,66, debido al incremento de precio de la sal, de Bs.S. 34,88 a 186,20 el ½ kilo, 433,83%. El azúcar se vende en Bs.S. 534,08 el kilo, 375,01 bolívares más, 235,8%, con relación al mes pasado.

El grupo de frutas y hortalizas aumentó de Bs.s. 11.342,46 a Bs.s. 33.105,47, 191,9% El rubro de pescados y mariscos subió 161,4%, de 3.902,30 a 10.201,85 bolívares soberanos.

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