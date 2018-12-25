Detienen en Colombia a venezolano acusado de asesinar a más de 15 personas

UN VENEZOLANO ACUSADO DE LIDERAR una banda de sicarios y de haber asesinado a más de 15 personas en su país fue detenido en el municipio colombiano de Maicao y deportado, informaron fuentes oficiales.
El hombre, identificado como Randy José Vargas Fernández, fue detenido en la terminal de transporte de Maicao, municipio fronterizo, cuando pretendía abordar un autobús con destino a Barranquilla gracias a una denuncia de la ciudadanía, detalló Migración Colombia en un comunicado.
De acuerdo con los datos facilitados por las autoridades colombianas, Vargas Fernández está considerado como el jefe de una banda que delinquía en Maracaibo y que, al parecer, también secuestraba y extorsionaba a conductores de vehículos.
Tras su detención, fue conducido por oficiales de Migración Colombia hasta el Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, donde, tras verificar su plena identidad, fue notificado de la medida de expulsión en su contra.
Vargas Fernández fue dejado a disposición del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuelade acuerdo con los protocolos establecidos, agregó la información.
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