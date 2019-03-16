 Subasta Dicom fijó precio del Euro en 3.728,64 bolívares soberanos - Runrun
Lo último
   

Buscar

Subasta Dicom fijó precio del Euro en 3.728,64 bolívares soberanos

kathypennacchio16 marzo, 20191min1

Artículos Relacionados

Crisis en VenezuelaDetencionesNacionalNoticiasTop 5TOP5

Sebin confirma detención de periodista Luis Carlos Díaz en sede de El Helicoide

NacionalTop 5

Juan Guaidó convocó a protestar en las calles este martes #12Mar

NacionalTop 5

Personas se aglomeran en el río Guaire para recolectar agua #11Mar

DólaresyEuros-1.jpg

LA TASA RESULTANTE DE LAS OPERACIONES realizadas en el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), fijó el precio del euro en 3.728,64 bolívares soberanos.

La subasta correspondiente a este viernes 15 de marzo, arrojó los resultados, quedando la cotización del yuan chino en Bs.S 490,70, la lira turca en Bs.S 603,29, el rublo se ubicó en Bs.S 50,38 y el precio del dólar se ubicó en Bs.S 3.297,93, reseñó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su portal web.

Las créditos en moneda extranjera, así como las operaciones realizadas en el nuevo Dicom, son referenciados en euros y otras divisas convertibles, esto como parte de las medidas implementadas por el Gobierno Bolivariano para contrarrestar los efectos de las medidas económicas unilaterales internacionales contra Venezuela.

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anterior16 años de torturas y denegación de justicia: Policías metropolitanos expusieron su caso a delegados de ONU

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios