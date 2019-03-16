Subasta Dicom fijó precio del Euro en 3.728,64 bolívares soberanos - Runrun

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LA TASA RESULTANTE DE LAS OPERACIONES realizadas en el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), fijó el precio del euro en 3.728,64 bolívares soberanos.
La subasta correspondiente a este viernes 15 de marzo, arrojó los resultados, quedando la cotización del yuan chino en Bs.S 490,70, la lira turca en Bs.S 603,29, el rublo se ubicó en Bs.S 50,38 y el precio del dólar se ubicó en Bs.S 3.297,93, reseñó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su portal web.
Las créditos en moneda extranjera, así como las operaciones realizadas en el nuevo Dicom, son referenciados en euros y otras divisas convertibles, esto como parte de las medidas implementadas por el Gobierno Bolivariano para contrarrestar los efectos de las medidas económicas unilaterales internacionales contra Venezuela.
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