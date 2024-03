Denuncian ejecución de obrero en Kilómetro 2 de la Panamericana - Runrun

María Rangel denunció el sábado 9 de marzo de 2024 que su hijo, José Antonio Castellanos, de 18 años, fue asesinado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en el sector Los Eucaliptos del kilómetro 2 de la carretera Panamericana.

Mientras esperaba que le entregaran el cadáver de su hijo en la morgue de Bello Monte, Rangel aseguró que efectivos de la PNB, adscritos a la delegación de El Valle, ingresaron a la residencia de Castellanos, el pasado jueves 7 de marzo, a las 2 de la tarde, y lo mataron a tiros.

“Mi hijo estaba con su pareja. A ella le dijeron que se fuera de la casa y le quitaron el teléfono. Después, a las cinco de la tarde, nos dijeron que el cuerpo de José Antonio estaba en el Hospital de Coche”, dijo Rangel.

Rangel aseveró que a su hijo le sembraron armas y drogas. “No entiendo por qué hacen eso. Mi hijo no era un delincuente. De paso, en el Cicpc me hicieron firmar una declaración diciendo que era un enfrentamiento y que José Antonio era de la banda de “el Pitufo”. No tengo miedo en decirlo, porque ya mataron a mi hijo. Qué más me pueden quitar ya”.

María Rangel contó que su hijo era obrero y tenía aprobado el cuarto año de bachillerato. “Trabajaba por su cuenta haciendo cualquier cosa para vivir”.

52 ejecuciones en 2023

De acuerdo con las cifras recabadas por el equipo de Monitor de Víctimas, en enero de este año se reportaron 17 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales 3 fueron ejecuciones extrajudiciales y 2 por supuesta resistencia a la autoridad. En estos 5 casos, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana están acusados de ser los victimarios.

En 2023, Monitor de Víctimas contabilizó 52 ejecuciones en el Área Metropolitana de Caracas.

Panamericana