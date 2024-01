MonitordeVíctimasTáchira | A golpes fue asesinado adolescente en Palmira - Runrun

A las 7:00 pm del pasado viernes 19 de enero de 2023, Fanny Valderrama recibió una llamada de una vecina, quien le informó que su hijo Ricardo David estaba desmayado en una vía pública del sector La Victoria, vereda Villa Paraíso, parroquia Guásimos, de Palmira, estado Táchira.

“Lo encontré en muy mal estado, no podía respirar. Aproximadamente, a la media hora, una hora, llegó Protección Civil. Hicieron lo que pudieron, lo llevaron al Hospital Central de San Cristóbal y, al rato, me llamaron y me dijeron que no pudieron hacer nada”.