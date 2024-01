MonitordeVíctimasCaracas | Familiares de Samantha Bastidas exigen que se investigue su muerte tras caer de una platabanda - Runrun

Samantha Rosibeth Bastidas Velásquez falleció el lunes, 25 de diciembre de 2023. A las 5:00 pm, su papá recibió una llamada en la que le avisaban que su hija había caído de la platabanda de un inmueble, en Antímano, y que había sido trasladada al Hospital Miguel Pérez Carreño.

Al mediodía del lunes, unos amigos de la joven, de 18 años, notificaron a su papá que dos hombres, vestidos de negro, se habían llevado a Samantha a bordo de una motocicleta, desde el sector San Rafael, en La Yaguara, donde vivía.

Horas más tarde, la familia recibió el mensaje en el que le anunciaban el supuesto accidente, en el sector la Calle del Medio, frente a la plaza de Antímano. El inmueble es de dos pisos y en la planta baja funciona un comercio.

Sin embargo, amistades de la víctima dijeron a sus familiares que la joven no se cayó accidentalmente, sino que, presuntamente, la lanzaron. Ante esta situación, el padre de Bastidas Velásquez denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Queremos que las autoridades averigüen bien lo que realmente ocurrió ese día, porque era una muchacha que no se metía con nadie y no tenía problemas”, dijo el padre de Samantha, quien prefirió no identificarse.