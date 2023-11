MonitorDeVíctimasCaracas | Asesinan a estilista dentro de su vivienda en El Valle - Runrun

Una persona conocida como “la Gocha”, de nombre legal Jorge Eliézer Guerrero, murió desangrada en la sala de su casa, tras recibir, por lo menos, 30 cuchilladas. Durante el ataque pidió ayuda a sus vecinos, pero no la auxiliaron. Aún está por determinarse si fue un transfemicidio

La estilista, de nombre legal Jorge Eliézer Guerrero, conocida entre familiares y amigos como “la Gocha”, fue asesinada a puñaladas, el martes 7 de noviembre de 2023, en el interior de su residencia, en el barrio Zamora, parte alta, escalera La Cruz, en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas.

De acuerdo con el testimonio de allegados que hacían los trámites para retirar su cuerpo en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Guerrero, de 44 años, no tenía familiares y vivía sola.

Al parecer, vecinos habrían escuchado gritos la noche del crimen. Sin embargo, no acudieron a auxiliarla.

El miércoles 8 de noviembre 2023, encontraron su cadáver, luego de que compañeros de labores fueron hasta su residencia, preocupados porque no atendía llamadas, no respondía los mensajes y no había ido a la peluquería, donde se ganaba la vida como estilista.

El cuerpo de “la Gocha” Guerrero estaba boca arriba con un short rojo puesto y tapado con una sábana en medio de la sala. Además, el interior de la casa estaba desordenado.

Según se conoció, la víctima presentó, por lo menos, 30 heridas por arma blanca en el pecho y abdomen.

Amigos cercanos de Guerrero indicaron que sus agresores se llevaron del inmueble su teléfono celular y otros objetos de valor.

Detalles preliminares de la investigación refieren que los homicidas podrían haber ingresado por la parte trasera de la vivienda, debido a que la cerradura no tenía signos de violencia.

Otra hipótesis que se maneja es que conocía a sus victimarios, por lo que pudo abrir la puerta antes del ataque.

Monitor de Víctimas no califica abiertamente este homicidio como un transfemicidio, porque este delito aplica para el asesinato de mujeres trans cometido por el desprecio o sentido de posesión hacia ellas, y al cierre de esta nota se desconocía el móvil del suceso. No obstante, el ensañamiento con el que fue perpetrado pudiera ser un indicio de manifestación de odio hacia su género

Cuatro detenidos

Fuentes extraoficiales informaron que, tras un barrido telefónico, se localizó el equipo móvil y cuatro personas, de quienes se desconoce identidad, están en custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La víctima tenía 20 años como estilista. Actualmente, trabajaba en un local situado en el centro comercial El Valle. El viernes 10 de noviembre 2023 iba a celebrar su cumpleaños 45.

Seis víctimas trans

De acuerdo con datos recopilados por el equipo de Monitor de Víctimas, desde 2017 y hasta 2023, seis mujeres trans, incluyendo a Jorge Eliezer Guerrero, han sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas.

Por otra parte, de enero a septiembre de 2023 se han registrado 23 casos por arma blanca, también en el Área Metropolitana de Caracas.