MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian muerte de latonero en operativo del Cicpc - Runrun

Pasaban las 5:00 pm del martes 15 de agosto 2023, cuando una vecina llamó a la señora Ramona García por celular, para avisarle que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaban entrando, a la fuerza, a casa de su hijo Edwin Raniel Fuentes García (46).

Desde la morgue de Bello Monte, familiares denunciaron que el hecho ocurrió en una vivienda situada en el Barrio Bolívar, sector El Parquecito de la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

La mujer y su hija Angelis, madre y hermana de la víctima, respectivamente, salieron en su ayuda, pero llegaron tarde.

Durante el operativo, los agentes del Cicpc tenían la zona tomada y la calle cerrada. Nadie podía entrar ni salir del lugar.

Desde el balcón de su casa, Edwin había pedido ayuda «para salvar su vida y, luego, se escucharon varias detonaciones», dijeron testigos del hecho a sus parientes.

Confesó que Edwin había caído en adicciones (drogas) desde adolescente, sin embargo, no tenía antecedentes penales y tampoco había estado preso.

«Como madre, siempre traté de ayudarlo. Incluso, lo interné en un centro de rehabilitación», dijo.

Recordó que Edwin había estado en otros países, como Colombia, Ecuador y Perú. Regresó a Venezuela hace dos años.

Detectives del Cicpc sacaron el cadáver de Edwin de su casa, medio tapado con una sábana.

«Mi hija les pidió verlo y hasta lo tomó por una pierna, pero los funcionarios se negaron y nos mandaron al hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito», añadió la madre del fallecido.

Angelis contó que aunque no logró ver cuántas heridas tenía su hermano, un hilo de sangre corría por su cuello.

«Esto no fue un enfrentamiento. A mi hijo lo mató la policía. ¿Por qué así como se metieron con él, no hacen lo mismo con Wilexys?», acotó García, al tiempo que señaló que después de que se fue la policía, no pudieron entrar a la residencia de Edwin, pues hubo un corte eléctrico poco después.