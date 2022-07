MonitordeVíctimasCaracas | Buhoneros asesinan a mototaxista frente al Mercado de Quinta Crespo - Runrun

La víctima, Eudis Tomás Blanco Rondón, tenía 15 años como propietario de una línea de mototaxis que era el sustento de su familia. Todo comenzó por una discusión entre conocidos que terminó con el desenlace fatal

@loremelendez

Cuando Eudis Tomás Blanco Rondón, de 62 años, llegó a la parada de su línea de mototaxis frente al Mercado de Quinta Crespo, en el centro de Caracas, vio que bajo el toldo de franjas amarillas, azules y naranjas que identifica a su Cooperativa Resnel 500 RL, estaba una carretilla que no le dejaba estacionarse. El pequeño vehículo era del puesto de verduras de los hermanos Hernández, unos buhoneros con quienes había compartido hasta viajes a la playa. Blanco Rondón pidió que apartaran el objeto, pero nadie hizo nada. Aguardó un rato y volvió a exigir que respetaran su lugar, pero ahí comenzaron las discusiones que minutos después tuvieron un desenlace fatal.

«Tú sabes cómo es la calle», afirma Yaneth Fernández, la esposa de Blanco Rondón que fue testigo de todo lo que sucedió el viernes 1° de julio de 2022, al mediodía. El mototaxista discutió con uno de los hermanos, se insultaron, «se fueron a las manos». El buhonero se fue furioso del sitio y regresó con sus hermanos mayores, armados con cuchillos pequeños, que usualmente se utilizan para pelar ajos. La pelea continuó y los Hernández alcanzaron a Blanco Rondón con dos puñaladas: una en el costado izquierdo y otra en la pierna. Aunque eran heridas pequeñas, mínimas, el hombre fue trasladado al Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero (Periférico de Coche). Era diabético.

Al llegar al centro de salud, Blanco Rondón estaba consciente. Allí descubrieron que tenía un derrame interno, porque la punta del cuchillo le había perforado el intestino delgado. Ese mismo día le hicieron una cirugía y, contó su esposa, salió bien. Pero dos días después del ataque, comenzó a descompensarse. La víctima sufrió cuatro paros respiratorios. Lo reanimaron, pero no resistió el quinto paro. Murió el domingo a las 6:00 pm.

El hijo menor de Blanco Rondón, de 27 años, trabajaba junto a él en la línea que había fundado hace 15 años, pero al momento de la pelea estaba en medio de un traslado.

Vivía en El Guarataro, al oeste de Caracas, en una casa en la que todos ganaban dinero. Sin embargo, el mototaxista era quien cubría la mayor parte de los gastos.

Su viuda busca justicia. Los presuntos asesinos permanecen en fuga al momento de la publicación de esta nota. «Yo voy a esperar a que los atrapen, cuando los tengan en tribunales. Porque ahí voy a hablar con los policías para cooperar en lo que se pueda, porque yo no quiero que esto se quede así. No es que van a pagar y lo van a soltar. No. Porque tú sabes que la justicia se trabaja con el verde», sentenció Fernández, quien estuvo casada con Blanco Rondón por cuatro décadas.

En los últimos cinco años, Monitor de Víctimas ha registrado el homicidio de por lo menos 14 personas en el sector Quinta Crespo, de la parroquia Santa Teresa del Distrito Capital. Tres de estos han sido en las adyacencias del mercado.