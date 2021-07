MonitorDeVíctimas | Identifican a 12 personas que murieron en medio de tiroteos en la Cota 905 - Runrun

Ocho de los que mataron son víctimas colaterales que fueron alcanzadas por balas perdidas, mientras que otros cuatro son funcionarios de cuerpos de seguridad. Aun falta por identificar un motorizado

@GloriFernandez

La cifra de muertos durante los tres días que duró el conflicto armado en la Cota 905, ascendió a 14 según testimonios de familiares y fuentes policiales a las que tuvo acceso Monitor de Víctimas. De estos, 13 ya fueron identificados.

A la morgue de Bello Monte acudieron este sábado, 10 de julio, familiares de cuatro personas que aseguraron que sus seres queridos eran ajenos al conflicto, pero los mataron.

Una de las víctimas es Yelitza Carranza, de 42 años, una empleada doméstica y madre de un niño de siete años de edad que se quedaba en casa de su hermana, en la Cota 905, los días de semana, por motivos laborales. Ella residía en Altagracia de Orituco, en Guárico.

Sus familiares afirmaron que al conocer de la incursión de funcionarios en la barriada, tuvo una crisis de nervios y salió rumbo al terminal para tomar un autobús hacia Altagracia. Sin embargo, fue alcanzada por un proyectil que la impactó en el pecho. Murió en el lugar.

Parientes de Giovanny Jiménez, de 18 años, aseguraron que el joven recibió un disparo en la espalda cuando regresaba a su casa. Este hecho ocurrió en el sector Los Laureles.

En Bello Monte también se estaban los allegados de Deivys Antonio Infante, de 33 años, quien se dedicaba a la recolección de basura, al igual que su familia. “Lo mataron cuando subía unas escaleras con un saco de arena a cuestas, le dieron un tiro en el ojo. No sabemos si lo mató la policía, los malandros o si fue una bala perdida”, contó una sobrina.

Detallaron que funcionarios que se encontraban en la morgue les dijeron que Infante era un garitero del “Koki” y uno de ellos respondió: “si hubiera sido garitero no estuviéramos pariendo para conseguirle un hueco y poderlo enterrar. Todos en la casa vivimos de recoger basura”. Era padre de cuatro niños.

Amedrentados por funcionarios

Monitor de Víctimas confirmó que uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) instalaron una alcabala en la entrada a la morgue para abordar a familiares de los muertos, a quienes solicitaban sus nombres y fotografiaban.

Tal es el caso de una vecina de la Cota 905 que fue a reclamar el cadáver de su esposo, de nombre Carlos. “No voy a decir su apellido porque me da miedo que por denunciar no me entreguen el cuerpo, vine sólo a eso. Una bala entró por la ventana mientras veíamos televisión y le dio en la cabeza, me dejó sola con cuatro hijos”, fue el relato de su esposa.

Estas víctimas se suman a las otras cinco personas asesinadas durante los dos primeros días del conflicto: Giovanny Bracamonte, de 39 años, que fue asesinado dentro de uno de los túneles de El Paraíso, al igual que Pablo José Díaz Alfonso, quien iba en el taxi de su cuñado en la misma vía. Ambos cayeron por balas perdidas.

A Maikel Alexander Alvarado Márquez, de 25, lo mataron en la parte alta del sector Las Quintas. Un motorizado que se desplazaba por la avenida Los Laureles, en las adyacencias de residencias Villa Lorena, murió también por una bala perdida.

Presuntos delincuentes

La propia familia de Maikel González confirmó a Monitor de Víctimas que el joven de 18 años era “garitero” de la banda de “Koki”. No dieron más detalles al respecto.

Fuentes policiales aseguraron que un hombre que duró 12 horas tendido en el pavimento de la avenida Victoria y a quien apodaban “el Bodega”, también era un delincuente. El hombre recibió al menos cinco tiros en la entrada de la Cota 905. Sin embargo, su identidad ni su filiación con la banda de la barriada nunca se pudo confirmar.

Cuatro funcionarios caídos

En horas de la tarde de este jueves se reportó la muerte de los oficiales de la PNB, comisionado Fernando Rodríguez Agudelo, de 41 años de edad, jefe de la Estación Policial de Antímano, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la parte alta de El Valle. También murió el oficial jefe Jade Cortez, adscrito a Maripérez, quien recibió tiros en las dos piernas que le perforaron la arteria femoral. El hecho ocurrió en el sector Los Alpes de El Cementerio.

Otro de los muertos de la PNB es Yonel Ascanio López. El guardia nacional Ernesto Carvajal Betancourt fue otro de los caídos en el operativo.