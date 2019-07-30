MonitorDeVíctimas | Hombre asesinó con una puñalada en la pierna a su ex pareja - Runrun

La mujer era la madre de cuatro hijos y vivía en el barrio Kennedy. Es la sexta víctima de violencia de género en el Área Metropolitana de Caracas en lo que va de año
Lorena Meléndez G. @loremelendez
Él las sorprendió cuando llegaban a casa. Era la 1:00 am del sábado 27 de julio, cuando Ana Daidé Brazón, de 41 años de edad, regresaba de una fiesta junto a su sobrina veinteañera. Estaban a punto de entrar a su vivienda, en el sector Agua China del barrio Kennedy de Las Adjuntas, al suroeste de Caracas, cuando su victimario las atacó. Se trataba de Jordi, una ex pareja de Brazón.
“Él comenzó a decirles barbaridades antes de que se metieran a la casa”, comentó un familiar, quien relató que en medio de la discusión, el hombre se abalanzó sobre las mujeres. A la sobrina, Jordi la quitó del medio a patadas y seguidamente atacó a Brazón con un puñal que enterró en su pierna, justo en la arteria femoral. Poco después, la mujer moría desangrada en un centro de salud de la zona.
Aunque Brazón había terminado la relación sentimental con su victimario a finales del año pasado, este comenzó a buscarla días antes de matarla para que volvieran a estar juntos. Ella llevaba algunas semanas con una nueva pareja.
La víctima tenía un par de meses trabajando como obrera en el Centro Especializado para las Interferencias del Aprendizaje Desarrollador (CIAD) “El Turpialito”, un instituto terapéutico para niños, adscrito al gobierno del Distrito Capital que funciona en Artigas, en el oeste caraqueño. Anteriormente, había laborado en casas de familia.
Brazón era madre de cuatro hijos, uno de ellos es menor de edad: un niño de 11 años. Se encargaba de la manutención de él y de su hija de 18 años de edad.
Durante los primeros seis meses de 2019, cinco mujeres fueron víctimas de violencia de género en el Área Metropolitana de Caracas. En todos los casos, los victimarios fueron sus parejas.
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