Román Daniel Maniglia Darwich, nacido el 5 de marzo de 1984, es conocido como el funcionario de las finanzas digitales del chavismo. El 7 de julio de 2026 fue designado superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por Delcy Rodríguez.



Maniglia es hijo del exministro de la Defensa Ramón Orlando Maniglia Ferreira, y estuvo vinculado al entorno de Carmen Meléndez, una de las figuras con mayor trayectoria dentro del chavismo.

Antes de convertirse en el encargado de la recaudación tributaria del Estado venezolano, Maniglia construyó su carrera dentro de la banca pública. Su ascenso lo encumbró desde cargos técnicos hasta la Presidencia del Banco de Venezuela, la principal institución financiera estatal del país.

Llegó al Banco de Venezuela en septiembre de 2021, después de ocupar el cargo de viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. Su designación ocurrió pocos días después de la caída de la plataforma tecnológica del banco, un episodio que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas, pagos y operaciones electrónicas.

La promesa era clara: convertir el banco estatal en una institución moderna, digital y eficiente. Sin embargo, la primera gran prueba de esa transformación llegó con una plataforma paralizada y miles de clientes reclamando respuestas. Aunque Maniglia anunció la recuperación total del sistema, usuarios continuaron reportando fallas.

Ahora, tras administrar la plataforma financiera que usan millones de venezolanos, Maniglia tendrá bajo su responsabilidad otra pieza clave del Estado: el organismo encargado de cobrar impuestos, controlar aduanas y administrar los ingresos tributarios.

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