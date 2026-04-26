Excarcelan con medidas cautelares a trabajador del Ipasme señalado de incitar al odio

De acuerdo a la ONG Fundehullan, este domingo 26 de abril fue excarcelado con medidas cautelares Juan Guedez, el trabajador del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Ministerio de Educación (Ipasme) en Valle de la Pascua, estado Guárico, que fue detenido por tener en su escritorio la frase “fuera mona”.

“Su delito fue disentir, Denunciamos que este 25 de abril fue llevado por cuerpos de seguridad sin orden judicial, tras ser coaccionado en su trabajo”, escribió la ONG en su cuenta de X.

De acuerdo a la organización, la judicialización de la opinión y el uso de la Ley del Odio para perseguir a trabajadores vulnera el artículo 57 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Opinar es delito, basta de persecución laboral en Guarico”, escribió la ONG.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, una persona de servicios generales lo acusó de incitación luego de conseguir el hallazgo en su escritorio.

Pese a la petición de compañeros de Guedez de mostrar una orden de captura y la presencia de un fiscal, en un videos aprecia como los policías se lo llevan detenido.

#DenunciaEP | El ciudadano Juan Luis Guédez, trabajador de la estatal Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) fue detenido y excarcelado este #26abr porque en su escritorio había un escrito que decía “fuera la mona”. pic.twitter.com/SLe0ujXl1j — Espacio Público (@espaciopublico) April 26, 2026

La frase que Guedez tenía en su escritorio se escuchó en una concentración en Madrid, España, previa a un discurso de María Corina Machado, en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país