“La esperanza nunca se pierde”: El mensaje de Maduro en domingo de resurrección

Por medio de sus redes sociales, Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Brooklyn en Estados Unidos por cargos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, envio un mensaje este pasado Domingo de Resurrección.

“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión. Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva”, se desprende de la publicación en X.

Maduro, quien también la justicia argentina solicita para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, hizo un llamado para dejar de lado el odio y el rencor, citando el pasaje bíblico que habla de la resurrección.

“Ese Evangelio también nos habla hoy a nosotros. Nos dice que hay que quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor. Nos llama a salir de todo lo que nos encierra por dentro”, agregó.

En su segunda audiencia en una corte federal de Nueva York el pasado jueves 26 de marzo, el juez Alvin K. Hellerstein, encargado de la causa, descartó desestimar el caso que se le sigue al ex gobernante y la llamada “primera combatiente”.

Pese a los innumerables mensajes de repudio y rechazo que le han llegado de todas partes del mundo y de manifestaciones en su contra fuera de la corte neoyorquina, Maduro aseguró, luego de su segunda audiencia, que han tenido muestras de solidaridad.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió en una misiva.

Contrario a sus otroras mensajes de confrontación, Maduro se mostró conciliador en la carta que le permitieron hacer pública.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”.

Hasta ahora se desconoce cuando será la tercera audiencia, donde probablemente se dictamine si el juez permitirá a los acusados usar fondos del Estado venezolano para pagar su defensa, dinero que actualmente se encuentra bloqueado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

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