”Los matan lentamente”: Familias de los “gedeones” denuncian tratos crueles en Fuerte Guaicaipuro

Familiares de militares y civiles aprehendidos en la llamada Operación Gedeón denunciaron este martes 17 de marzo que estos son víctimas de tratos crueles e inhumanos en sus respectivos centros de reclusión.

“A mi hermano lo están inyectando, tiene marcas de inyecciones en su cuerpo ¿Qué están haciendo con los muchachos? ¿Los están drogando?”, denunció Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda.

“Esa es una cárcel para matarlos lentamente. Ha pasado bastante tiempo desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía y no han soltado a un solo militar”, sentenció Morales, quien aseguró que los documentos consignados ante los tribunales solicitando amnistía fueron arrojados a la basura.

“Ya nosotros perdimos el miedo, ellos lucharon por nosotros, ahora nos toca luchar por ellos”, añadió Morales.

“Nuestros muchachos están perdiendo sus dientes. No tienen médicos, les están negando la comida, además los torturan”, dijo megáfono en mano Nancy Peñaloza, madre de uno de los presos en el Fuerte Guaicaipuro.

Familiares alertaron que el exdirector del recinto de apellido Ollarves Calderón, alias “sirio” es señalado por someter a tratos degradantes a los reclusos. Según los afectados, es un patrón sistemático de abusos dentro del recinto, donde están presos decenas de militares.

De acuerdo al gobierno venezolano, la operación Gedeón fue un intento de Golpe de Estado en 2020 conformado por venezolanos y antiguos miembros de las fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos.

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