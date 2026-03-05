Acordaron exhumación del cuerpo de periodista Walter Jaimes 

Después de presiones por parte de familiares y colegas, este jueves 5 de marzo en la noche fue acordada la exhumación del cadáver del periodista Walter Jaimes, quien fue asesinado en Mérida y sepultado en una fosa común.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), la medida permitirá trasladar el cuerpo Bailadores y llevar a cabo nuevos exámenes médico-forenses.

Según el periodista Daniel Molina y la hermana del profesional de la comunicación social asesinado, Roraxy Jaimes, el proceso forense podría llevarse a cabo este viernes 6 de marzo.

“No quiero que esto quede impune, quiero que se haga justicia y saber quién le hizo esto a mi hermano”, dijo Jaimes.

Molina indicó que fue designado un fiscal nacional para esclarecer el caso.

#AHORA | Al cierre de este #5Mar fue acordada la exhumación del cuerpo del periodista Walter Jaimes, asesinado en el estado Mérida y sepultado en una fosa común.

La medida, de carácter judicial y administrativo, permitirá trasladar el cuerpo a Bailadores y practicar nuevos… pic.twitter.com/RM0Zw6Yyzz — SNTP (@sntpvenezuela) March 6, 2026

“Ojala que en las próximas horas se ahonde en los detalles y se esclarezca este caso que no solo enluta a una familia y a un gremio sino a todo el pueblo venezolano”.

De acuerdo a familiares y amigos, el cuerpo de Jaimes fue enterrado de forma apresurada en una fosa común en la localidad de Lagunillas luego de su hallazgo en Mérida.

Roraxy Jaimes exigió repetir la autopsia y conocer criterios que no fueron considerados antes de depositar el cuerpo en una fosa común el lunes pasado en procura de que su hermano tenga una sepultura digna.

Este jueves el propio director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, se trasladó hasta Mérida para coordinar las experticias.

De acuerdo con estudios forenses, la muerte de Jaimes se produjo por traumatismo craneoencefálico severo y fractura.

Jaimes fue hallado muerto y con signos de golpes, quemaduras faciales y sin identificación en una carretera.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.