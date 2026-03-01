Irán multiplica ataques luego de muerte del ayatolá Jamenei

El gobierno de Irán atacó este domingo 1 de marzo a los países del Golfo luego de jurar que vengará la muerte de su líder supremo,Alí Jamenei, en un claro desafío al presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán durará el tiempo que sea necesario.

La república islámica respondió este domingo a una ofensiva que no solo mató a Jamenei, sino a 40 altos cargos.

Cerca de una decena de personas murieron y otras resultaron heridas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el impacto directo de un misil iraní. Más de 20 personas resultaron heridas en Tel Aviv.

El ejército ideológico iraní, los Guardianes de la Revolución, aseguraron haber lanzado un ataque a gran escala contra el enemigo y horas más tarde afirmaron haber alcanzado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo con cuatro misiles balísticos.

En los Emiratos Árabes Unidos, tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez este domingo.

“Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, e hicieron daño. Hoy, les atacaremos con una fuerza jamás conocido”, dijo el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

