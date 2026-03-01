Detuvieron a exviceministro del Deporte, Alexander “Mimou” Vargas 

El ex viceministro del Deporte, Alexander “Mimou” Vargas fue detenido este sábado 28 de febrero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En redes sociales circula una fotografía del momento del arresto, en el que se observa a “Mimou” Vargas salir con las manos esposadas de uno de los gimnasios verticales construidos en Caracas.

Fuentes de El Pitazo confirmaron la detención de Vargas, sin precisar las razones de la aprehensión.

En las redes sociales, el ex basquetbolista se presenta como el presidente del club Frontinos del Táchira, equipo de la Superliga Profesional de Baloncesto.

Vargas fue viceministro del Deporte, miembro de la Fundación Movimiento por la Paz y por la Vida, y fue designado por Nicolás Maduro como el Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida.

Este martes se van cumplir dos meses de que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos por el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump en un operativo donde atacaron varias zonas de Venezuela y murieron más de cien personas.

Maduro fue capturado y trasladado junto a Flores a la ciudad de Nueva York donde a finales de mes enfrentarán una segunda audiencia frente a juzgado que los señala de conspirar para traficar drogas a los Estados Unidos, además de cargos de terrorismo.

Además de Vargas también trascendió la aprehensión del empresario colombiano Alex Saab, vinculado a Maduro, detención que no ha sido confirmada por el gobierno de Delcy Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Con información de El Pitazo