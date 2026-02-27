Alerta por brote de fiebre amarilla en Venezuela 

En procura de atender un brote de fiebre amarilla en el país, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, aseguró que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez está adquiriendo nuevas dosis de vacunas.

La funcionaria chavista dijo que darán prioridad a los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, lugares donde las autoridades tienen certeza de que el virus está circulando

“Estamos estimando que, aproximadamente, bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto de los estados que nos falta, puede ser dos meses más o menos”, indicó en entrevista efectuada en Venezolana de Televisión (VTV).

El Ministerio de Salud publicó una infografía en Instagram con datos de casos y decesos por fiebre amarilla en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana, pero no reveló las cifras de Venezuela.

Según informó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla.

Gutiérrez aseguró que en el resto del país también están garantizadas las vacunas contra la fiebre amarilla e hizo un llamamiento a la población a inmunizarse contra esta enfermedad.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en la última década el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura de vacunación en Venezuela.

El aviso de supuesta vacunación masiva sucede después que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Armando De Negri Filho, sostuvieron una reunión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.