Liberan a cinco ciudadanos detenidos en los centros penitenciarios Yare II y III

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó la liberación de cinco ciudadanos que permanecían detenidos en los centros penitenciarios Yare II y Yare III, en el estado Miranda.

Según el Clippve, los liberados detenidos en Yare II responden a los nombres de Rafael Torres Vargas, John Rivas, Omar Vázquez Lagonel y Yuger Bahsass, mientras que desde Yare III recuperó la libertad Simón Osorio.

La ONG señaló que si bien cada abrazo y cada reencuentro es un motivo de alegría para sus familias y para el país “aún quedan muchas personas detenidas por razones políticas en los distintos centros de reclusión de Venezuela”.

El comité aseguró que no descansará hasta que cada una de ellas esté de vuelta en su hogar, con sus seres queridos y en plena libertad.

SALEN DE PRISIÓN | Hoy recibimos con esperanza la confirmación por parte de familiares y amigos de la liberación de un grupo de ciudadanos que se encontraban detenidos en Yare II y Yare III.



Desde Yare II:

– Rafael Torres Vargas

– John Rivas

– Omar Vázquez Lagonel

— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 26, 2026

Liberaron al científico Laudin Mora

La ONG Espacio Público informó que el científico Laudin Mora, oriundo del estado Mérida, fue excarcelado este jueves tras cinco meses y 24 días de detención arbitraria.

#DenunciaEP | Al científico Laudin Mora lo excarcelaron este jueves #26feb tras cinco meses y 24 días de detención arbitraria.



— Espacio Público (@espaciopublico) February 27, 2026

Mora, creador del el Método Laudin para dejar de fumar, estuvo detenido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, acusado de “terrorismo” e “incitación al odio” por tener contenido político en un chat de WhatsApp.

El científico fue detenido el 2 de septiembre 2025, en horas de la tarde, cuando lo abordó una alcabala del CONAS en donde le revisaron su celular.

Según información compartida en redes sociales por el coordinador del Foro Penal en el estado Mérida, Fernando Cermeño, Laudin Mora presenta un cuadro de salud delicado, que incluye hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

