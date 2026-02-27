Allanamientos, confiscaciones, detenciones: ataques contra entorno de Machado continúan aún sin Maduro

Pese a que Delcy Rodríguez –gobernante encargada de Venezuela que cuenta con el aval de Donald Trump– lleva casi dos meses al mando del país, personas cercanas a la líder de oposición María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— enfrentan una escalada de persecución política y hostigamiento.

Machado, a través de la cuenta en X de la Vocería Oficial de Venezuela, denunció que el régimen se sigue ensañando contra su equipo de trabajo.

De acuerdo a denuncias públicas difundidas en redes sociales, las acciones en contra del entorno de Machado incluyen confiscación de bienes, citaciones judiciales, allanamientos y detenciones arbitrarias.

“Durante años el régimen se ha ensañado con la gente más cercana a mí… mi equipo de trabajo, mis compañeros de lucha, mi familia, la persona que me protegía en mis viajes, mi abogado, amigos muy cercanos, y Laura”, escribió machado en un post en la red social X.

Despojo de bienes

Laura Acosta, asistente personal de María Corina, denunció que el régimen “le robó su casa”.

“Desde el 24 de marzo de 2025 el régimen venezolano se apropio de mi casa y la declaró asegurada, pero ayer 25 de febrero de febrero de 2026 fueron más lejos. Sacaron todas mis pertenencias, se robaron mi casa y lo hicieron como represalia política por mi trabajo y apor acompañar desde hace años la lucha por una Venezuela libre”, denunció Acosta.

La asistente personal de Machado detalló que en septiembre de 2024 tuvo que huir del país al enterarse de que había una orden de captura de su contra. En marzo del año siguiente un numeroso grupo de funcionarios forzaron la entrada de su casa y sometieron a las personas que estaban dentro. Añadió que actualmente hay funcionarios que llegan en las noches en camionetas sin placas y se quedan a dormir.

“Hoy esa casa que no son solo paredes (…) la están tomando como un trofeo. Mi xigencia es legítima y fundamental: respeto, justicia y que el mundo vea lo que está pasando porque cuando un régimen se siente con derecho a quiatarte tu casa por pensar distinto nadie está a salvo”, aseguró Acosta.

Amenazas y detenciones

El periodista y parte del equipo de comunicaciones de María Corina Machado, Luis Gonzalo Pérez, denunció que cuatro miembros de su familia fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada el pasado mes de diciembre, con la intención de presionarlo para que dejara de ejercer su labor de informar.

Gonzalo Pérez, quien se encuentra en el exilio, detalló que dos operativos policiales -uno en Petare, municipio Sucre y otro en el estado Guárico- se llevaron detenidos a su tío, suegros y un cuñado. Aseguró que tuvo que sacar a sus padres del país para evitar que fueran detenidos.

“Bajo el proceso de supuesta Ley de Amnistía en mi país, pido que éste caso sea elevado y revisado a todas las instancias nacionales e internacionales para dar protección a todos los miembros de mi familia y a mi, para poder regresar a Venezuela sin temor a que algo nos suceda”, exigió el periodista mediante un video difundido en su cuenta de Instagram.



Allanamientos

La exjefa de campaña del Comando Con Venezuela, Magalli Meda, denunció la madrugada del viernes 20 de febrero que, mientras la Asamblea Nacional discutía la aprobación de la Ley de Amnistía, “el régimen” ordenó a 16 hombres armados y civiles irrumpir de manera violenta en su residencia en Caracas. Según relató, los sujetos llegaron en seis camionetas y entraron para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

Magalli Meda aseveró que el mensaje que deja este tipo de acciones es bastante claro: “Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ley y el perdón”.

La exjefa de campaña advirtió que la violencia gubernamental se volverá a repetir en contra de quienes no obedezcan “sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte”.

“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, sentenció.

Amnistía no alcanzó a Machado

La represión no solo es contra el equipo de María Corina Machado. Recientemente, se aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática; sin embargo la normativa ha sido cuestionada por dejar fuera a la líder de oposición.

Aunque la ley busca la liberación de presos políticos (detenidos desde 1999), la normativa en su artículo 9, excluye a personas que “promovieron, invocaron, favorecieron, facilitaron, financiaron o participaron” las acciones de potencias extranjeras.

Previo a la Ley de Amnistía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantenía sobre Machado una sanción de inhabilitación política hasta el año 2036, medida que no fue revertida por la nueva legislación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



