15 días duraría tramitar el proceso de amnistía 

A través de un flujograma expuesto en su cuenta de X, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, explicó como es el procedimiento que deben hacer los ciudadanos para solicitar el beneficio.

De acuerdo al ex vicepresidente y ex ministro, en una primera instancia el interesado debe dirigirse al tribunal que lleva la causa en la Unidad de Recepcion y Distribucion de Documentos (URDD). El juez revisa la causa e identifica el proceso penal, si se trata de un juicio, control o ejecución.

El juez dicta la decisión y dictamina si es procedente o improcedente, si el profesional del derecho se decanta por la segunda opción puede ir a una apelación.

Si el dictamen es procedente se activa la vía en la Corte de Apelación para una sentencia de reemplazo, posteriormente se aplica sobreseimiento y se declara la extinción de la pena y la acción penal.

De acuerdo a Arreaza, todos los ciudadanos tienen derecho a optar a la amnistía, incluso quienes están fuera del territorio nacional, siempre y cuando tengan un apoderado de acuerdo al artículo 7.

Según el ex vicepresidente, todo este proceso dura un máximo de 15 días.

Parlamentarios de oposición piden celeridad

Diputados de oposición como Stalin González de Un Nuevo Tiempo y Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz instaron al gobierno que dirige Delcy Rodríguez a actuar sin dilación frente a los reclamos hechos por organizaciones no gubernamentales y entes gremiales ante la Ley de Amnistía.

¿Quieres saber cómo solicitar la amnistía y quiénes pueden acceder a ella? Estos son los pasos, los tiempos del proceso y las garantías previstas para hacerlo con seguridad. pic.twitter.com/93qBZmWhqw — Stalin González (@stalin_gonzalez) February 24, 2026

De acuerdo a diversos entes, los afectados no pudieron realizar sus respectivos trámites este lunes 23 de febrero en los tribunales de Caracas.

“No vamos a dejar que los jueces de este país hagan lo que les dé la gana. Los estamos vigilando y vamos a vigilar también al Ministerio Público; juez que no colabore con la Ley de Amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación; igual a los fiscales del Ministerio Público”, dijo Ecarri.

Según el diputado, hasta el momento hay más de 2.000 casos contabilizados que tienen que ser amnistiados de acuerdo a la decisión de la Asamblea Nacional de evaluar los casos.

“Cuidado a los jueces y a fiscales que vayan a retrasar la Ley de Amnistía porque la amnistía está decretada”.

Por su parte, González sostuvo que la Ley de Amnistía no es algo opcional y en ese sentido hizo un llamado urgente para que todos los órganos competentes la acaten.

“De nada sirve avanzar en el Legislativo si no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos. La amnistía no es un adorno ni un titular: es una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.