Foro Penal: 109 presos políticos liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

Este martes, 24 de febrero, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, confirmó la liberación de 109 personas tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

A través de su cuenta en X., Himiob precisó que la organización registró siete liberaciones el pasado viernes, quince el sábado, 46 el domingo y 41 este lunes.

#24Feb 9:10 a.m



Libertades por amnistía desde el 20/2/2026:



20/2: 7 libertades plenas y 1 bajo cautelares (esta última no es por amnistía)



21/2: 15 libertades plenas



22/2: 46 libertades plenas



23/2: 41 libertades plenas



Seguimos verificando otros casos.@ForoPenal — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 24, 2026

En otro post, Alfredo Romero, director de la organización, informó que 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un “número importante” de personas.

La organización, que defiende a los presos políticos, hace una diferenciación de las liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

#24Feb 8:00AM (Venezuela)



91 presos políticos liberados desde la Ley de Amnistía (20feb) hasta ahora.



545 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero a la fecha. — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 24, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

