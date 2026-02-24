TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

Foro Penal: 109 presos políticos liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

Este martes, 24 de febrero, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, confirmó la liberación de 109 personas tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

A través de su cuenta en X., Himiob precisó que la organización registró siete liberaciones el pasado viernes, quince el sábado, 46 el domingo y 41 este lunes.

En otro post, Alfredo Romero, director de la organización, informó que 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un “número importante” de personas.

La organización, que defiende a los presos políticos, hace una diferenciación de las liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan a 34 presos políticos, incluidos los 11 cadetes detenidos por jugar “Call of Duty”
Alfredo Romero, director de la organización, informó que 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero
Presos políticos
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Este martes, 24 de febrero, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, confirmó la liberación de 109 personas tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

A través de su cuenta en X., Himiob precisó que la organización registró siete liberaciones el pasado viernes, quince el sábado, 46 el domingo y 41 este lunes.

En otro post, Alfredo Romero, director de la organización, informó que 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un “número importante” de personas.

La organización, que defiende a los presos políticos, hace una diferenciación de las liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan a 34 presos políticos, incluidos los 11 cadetes detenidos por jugar “Call of Duty”
Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter