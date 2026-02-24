Excarcelan a 34 presos políticos, incluidos los 11 cadetes detenidos por jugar “Call of Duty”

El Comité por la Libertad de los presos políticos (Clippve) reportó la excarcelación de 34 presos políticos de la cárcel El Rodeo I. Entre los liberados se encuentran los 11 cadetes de la Academia Militar de Venezuela.

Los cadetes permanecieron detenidos durante 15 meses bajo acusaciones de “conspiración”. El caso generó fuertes críticas debido a que la supuesta evidencia se basaba en que habían jugado Call of Duty -videojuego de estilo bélico- dentro de las instalaciones militares, una actividad que violaba normas internas sobre el uso de internet y recreación.

SALEN DE PRISIÓN | Familiares y amigos reportan 34 excarcelaciones hoy #23Feb en el centro penitenciario Rodeo I.



Entre los liberados se encuentran los 11 cadetes que permanecían detenidos bajo acusaciones de "conspiración", un caso que generó fuertes críticas debido a que la… pic.twitter.com/UpF7oXDBw6 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 23, 2026

El proceso judicial en contra de los 11 cadetes fue considerado por organizaciones defensoras de derechos humanos como “desproporcionado”. Cabe destacar que uno de los implicados todavía era menor de edad al momento de su captura.

Según información del portal web El Impulso, los excarcelados relataron que permanecieron cuatro días en desaparición forzada en una casa clandestina y que fueron víctimas de torturas.

“Fui víctima de maltratos y me señalaron por delitos falsos”, declaró Javier Rivas, uno de los cadetes señalados de insurrección.

#LosQueremosVivos || Han sido liberados los 11 cadetes de la Academia Militar de Venezuela secuestrado en El Rodeo por jugar "Call Of Duty".



Según la información suministrada, todos tiene libertad plena y han denunciado a los medios que fueron torturados en los primeros días en… pic.twitter.com/wsamaqCP8z — Dossier Venezuela (@DossierVzla) February 23, 2026

El Clippve reiteró que la libertad debe ser plena para todas las personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos. “Ningún ciudadano debe estar tras las rejas por razones de conciencia o procesos sin fundamento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

