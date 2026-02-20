Juan Pablo Guanipa aboga por una Venezuela libre tras recibir libertad plena

El dirigente de oposición, Juan Pablo Guanipa, informó que tras 10 meses en clandestinidad y casi nueve encarcelado, está en libertad plena. Es necesario recordar que el político fue excarcelado el pasado 8 de febrero y pocas horas después fue secuestrado por hombres no identificados, para luego recibir una medida de arresto domiciliario, bajo vigilancia y con grillete electrónico.

A través de su cuenta en Instagram, Guanipa reiteró que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver.

Juan Pablo Guanipa agradeció a la comunidad internacional y a los Estados Unidos por su liberación y la de muchos presos políticos. Sin embargo, cuestionó la aprobación de la ley de Amnistía.

“Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, manifestó.

Afirmó que está de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. “Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, dijo y agregó que “no existe reconciliación bajo coerción”.

El líder de oposición recordó que los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, que cientos de venezolanos siguen en el exilio y se usan las leyes para reprimir, mientras que decenas de oficiales de la Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz.

“Corresponde organizarnos y trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre, de la mano de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”, posteó.

Tendencia en redes

La madrugada de este viernes, Juan Pablo Guanipa fue tendencia en la red social X por la noticia de su libertad plena. En varias fotografías se observa a funcionarios policiales quitándole el grillete electrónico que lleva en su pie izquierdo.

"Juan Pablo Guanipa" es tendencia porque le otorgaron libertad plena.



Funcionarios policiales se dirigieron a su casa y le quitaron el grillete. pic.twitter.com/N8iNmn9bzI — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) February 20, 2026

En otra publicación en Instagram que acumuló millones de likes y decenas de comentarios, se puede ver la boleta que confirma la libertad del dirigente.

Otra publicación del dirigente de Primero Justicia que se volvió viral fue la publicación de una fotografía de él junto a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con un mensaje muy jocoso, típico del dirigente: “Se viene el reencuentro del dúo de la historia”.

En una entrevista concedida al periodista Enler García, Guanipa comentó que ya estaba listo para dormir cuando a las 10:00 p.m. una comisión policial le informó que estaba en libertad. En la entrevista indicó que mientras estuvo con medidas restrictivas, cada tres horas le tomaban fotografías.

Así recibió Juan Pablo Guanipa la noticia sobre su libertad plena



Me tomaban fotos cada 3 horas, explica @JuanPGuanipa sobre el régimen de casa por cárcel al que lo sometió el régimen



EN VIVO: https://t.co/pQieNWoANa pic.twitter.com/norevJyBMQ — Enler García (@EnlerGarciaTV) February 20, 2026

Visita a la Basílica

Juan Pablo Guanipa llegó la mañana de este viernes a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para agradecer a Dios y a la virgen por su libertad.

“Juan Pablo, amigo, el Zulia está contigo”, coreaban decenas de simpatizantes que esperaban para saludar a Guanipa a las afueras de la Basílica.

Con nuestra gente, con el pueblo de Maracaibo en la Basílica. pic.twitter.com/0voWVHXaui — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 20, 2026

El dirigente político, en declaraciones a la prensa, agradeció a Dios por la posibilidad de encontrarse nuevamente con el pueblo zuliano.

“Fueron casi dos años entre la clandestinidad y la cárcel sin haber cometido ningún delito, pero aquí estamos. Hay que seguir adelante y demostrar que Venezuela es un gran país y que esto que hemos vivido en estos 27 años se va a acabar pronto”, aseguró.

Finalmente, Guanipa reiteró que en este momento se debe hacer un gran esfuerzo de reconciliación nacional a partir de la verdad y la voluntad popular.

“Yo apuesto por la verdad para asumir un proceso de libertad y progreso”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



