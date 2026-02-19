TelegramWhatsAppFacebookX
Familiares cumplen cinco días de huelga de hambre en Zona 7 sin respuesta de las autoridades

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que los familiares de los detenidos en Zona 7 llevan cinco días en huelga de hambre sin recibir respuestas de las autoridades.

“La mañana de este jueves 19 de febrero, familiares continúan en huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos detenidos en este comando policial”, se lee en el post del comité.

Según el Clippve, los familiares no han recibido respuesta de las autoridades pese a la visita de un funcionario del Ministerio Público (MP) quien manifestó no tener información sobre las liberaciones y se negó a hablar con la prensa.

“La ausencia de respuestas institucionales mantiene en riesgo la salud e integridad de las familias y de las personas detenidas, tras más de cinco días de ayuno y semanas de protesta pacífica”, aseguró el Clippve.

De las 10 mujeres que iniciaron la huelga de hambre el pasado 14 de febrero, quedan tres resistiendo y esperando la libertad plena e inmediata de sus seres queridos.

Narwin Gil, Mileidy Mendoza y Yaxzodara Lozada son las tres valientes mujeres que llevan más de 120 horas sin consumir alimentos. Las demás mujeres que iniciaron la huelga de hambre tuvieron que ser retiradas del lugar por presentar dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general, signos evidentes de deterioro de la salud.

El pasado lunes 16 de febrero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que funcionarios policiales en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, impidieron que familiares ingresaran suero para hidratar a los detenidos que se mantienen en huelga de hambre.

El Comité calificó de “inaceptable” que se niegue el acceso a insumos vitales, pues pone en riesgo la integridad física de quienes exigen su libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Redacción Runrun.es
