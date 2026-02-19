Andreína Tarazón: distante, pero nunca ausente

Con la reciente designación de Andreína Tarazón Bolívar como nueva Viceministra de Política Comercial Internacional y presidenta de la Fundación Instituto Marca País, aplica ese adagio popular que reza “distante, pero nunca ausente”.

Aunque llevaba varios años apartada de labores de gobierno, su reciente nombramiento mediante el Decreto Presidencial Nº 5.245, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.984 con fecha del 9 de febrero de 2026, confirma que se mantenía en el radar de quienes deciden los ascensos, repeticiones o reciclajes en altos cargos gubernamentales.

Andreína Tarazón tiene 38 años. Es oriunda de Maracay, estado Aragua. Egresó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y cuenta con estudios en Planificación estratégica, una especialización en Economía y Negocios de China en la Universidad de Alcalá, en España, así como también diplomados y maestrías en cooperación económica internacional.

Tarazón no es una recién llegada a las filas del chavismo. Cuando aún estaba estudiando en la universidad formó parte del Movimiento por la Transformación Universitaria y participó en la comisión estudiantil que intervino en la Asamblea Nacional en 2007.

Feminista y bolivariana

Andreína Tarazón se define como “feminista, revolucionaria y bolivariana” y profesa abiertamente sus estudios realizados dentro y fuera del país.

En el 2011 fue designada viceministra de la Juventud. Tarazón también fue candidata a diputada por el PSUV en las elecciones parlamentarias del año 2010 y 2015.

Dos años después, en cadena nacional, Nicolás Maduro la designó como ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Tarazón se convirtió así en 2013 en la ministra más joven del chavismo, con apenas 25 años. Gracias a esa juventud formó parte del grupo de ministros —junto a Erika Farías, Andreína Benítez, Asia Villegas y Héctor Rodríguez— que el gobierno mostró como la “renovación generacional”.

Durante su etapa como ministra fue criticada por sectores opositores debido a su retórica confrontativa. En el marco de las protestas contra el gobierno en 2014, convocó a manifestaciones de mujeres a favor del gobierno que coincidían con las que organizaban los jóvenes opositores. En 2015, generó controversia tras declarar que el sector opositor debía “meterse su transición por donde les quepa”, reafirmando su lealtad al modelo socialista.

Un año después, asumió en paralelo funciones como superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), cargo desde el cual lideró fiscalizaciones que fueron tildadas de arbitrarias por gremios empresariales.

En sus primeras declaraciones como superintendente señaló que los acaparadores de alimentos eran “criminales de guerra”. Las declaraciones las hizo en un contexto económico de profunda escasez de alimentos y medicinas.

Tarazón defendía que el despliegue de la Sundde era para “hacer frente a la reventa de productos de primera necesidad y el contrabando a través de la frontera”.

La ministra apoyó abiertamente la Ley de Precios Justos como una iniciativa para estimular el aparato productivo nacional y estabilizar la economía; sin embargo, esta medida terminó generando más escasez e inflación. En 2014, Fedecámaras advirtió que dicha ley “lejos de contribuir a la solución de los problemas -económicos-, continuará agravándolos”.

Andreína Tarazón justificó la detención de comerciantes por ganancias “exageradas” en el año 2014. “Vamos a ir establecimiento por establecimiento, porque no tienen excusas económicas para especular con los precios del pueblo”, advirtió.

Su gestión finalizó abruptamente en mayo de 2014, cuando fue relevada por Dante Rivas tras solo cuatro meses en el cargo, en un contexto donde la inflación y la escasez continuaban en ascenso a pesar de las fiscalizaciones masivas.

En noviembre de 2016 exhortó al Gobierno de los Estados Unidos a dejar de difundir “mentiras” en el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron detenidos y acusados de exportar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos.

“Solicitamos al Gobierno de los Estados Unidos y sobre todo a la prensa amarillista a que no siga, digamos, difundiendo mentiras y siga difundiendo un conjunto de hechos inexactos en torno a estos jóvenes venezolanos juzgados en los EEUU”, dijo cuando era coordinadora del JPSUV.

En 2017 y 2018, asumió la Secretaría de Industria y Comercio del estado Miranda. También, en 2017, fungió como presidenta del Centro de Altos Estudios de Desarrollo de Economías Emergentes (CEDEES).

En 2022, Tarazón elogió las políticas económicas implementadas por la administración de Nicolás Maduro.

“Lo cierto es que Venezuela hoy goza de un mejor clima económico gracias a las políticas macroeconómicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. Si no hubiese una política monetaria fiscal, comercial, coherente, responsable, pues evidentemente hoy no fuese posible mirar lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Por ejemplo el desarrollo volátil del emprendimiento en Venezuela (…) es gracias a un clima macroeconómico que ha generado la política de Nicolás Maduro”, dijo.

También en ese año se viralizaron unas declaraciones suyas en las que afirmó que Colombia avanzaba hacia un gobierno de izquierda, pese a las “campañas negativas” contra Venezuela en ese país. También, señaló que Venezuela suele usarse como “elemento negativo para atemorizar”, comparándolo con “el fantasma del comunismo”.

En 2023 fue la Autoridad Única de la Gran Misión Venezuela Mujer en el estado Miranda y destacó como miembro de dirección parroquial, municipal y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En fuentes y medios oficiales no se encontraron balances públicos o indicadores verificables que demuestren, en detalle, el rendimiento de su gestión en el Sundde o en el Ministerio de la Mujer.

En redes sociales no hizo pausa

Si bien su nombre desapareció por completo del discurso oficial en los últimos años, Tarazón es bastante activa en redes sociales, principalmente en Instagram, donde acumula miles de seguidores. Desde esa vitrina publica reflexiones políticas alineadas con las bases del Psuv, mensajes feministas y fotos personales y familiares.

Su cuenta en X, antes Twitter, dejó de utilizarla en agosto de 2024 cuando Nicolás Maduro ordenó la suspensión de la red social por 10 días tras las elecciones presidenciales celebradas en julio y la crisis política en el país.

El 5 de agosto de 2024, publicó un video en X en donde ironizaba sobre la “normalidad” de la situación en Venezuela y aseguraba que la oposición estaba “alienada” por el algoritmo de las redes sociales.

Fuertes imágenes se registran hoy 5 de agosto en Caracas-Venezuela. Que el mundo lo vea. pic.twitter.com/zU1Gw3S642 — Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) August 5, 2024

También cuestionó la autenticidad de las actas presentadas por María Corina Machado en las que demostraba que Edmundo González Urrutia había ganado los comicios.

Se están develando las inconsistencias de las actas mostradas por María Corina en su página web y hay gente opositora que pregunta: y por qué no han mostrado las reales? No es lógico que para montar esa ESTAFA había que impedir el funcionamiento normal del proceso electoral? — Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) August 4, 2024

En el 2020 criticó la primera recompensa millonaria que Donald Trump ofreció por Nicolás Maduro.

Mientras la expansión del covid-19 en USA alcanza niveles dramáticos, la administración Trump se lanza un nuevo capítulo de película de vaqueros, al ofrecer 15 millones de USD por la cabeza de un Presidente en ejercicio constitucional de su función. #VenezuelaCombateAlCovid19 — Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) March 26, 2020

En 2019 publicó con orgullo la firma del decreto donde le pedían a Donald Trump que “sacara sus manos de Venezuela”.

#JuventudChavistaInvencible con orgullo fecimos: EEUU hands off Venezuela pic.twitter.com/igeQavV71p — Andreína Tarazón Bolivar (@AndreinaTarazon) February 14, 2019

El regreso de Andreína Tarazón al poder ocurre en un momento de gran tensión política luego de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de los Estados Unidos. Tarazón reemplaza a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, en la dirección de Marca País, una estrategia de posicionamiento para promover el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera y la cultura de Venezuela.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

