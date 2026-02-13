Monitor Sindical: Propuesta de salario mínimo a 200$  ya es insuficiente

El Monitor Sindical Venezuela, plataforma de acción y denuncia de las organizaciones sindicales y gremiales autónomas del país, señaló que una propuesta de salario mínimo a 200 dólares “ya es insuficiente”.

A través de su cuenta en X, la organización argumentó que la inflación galopante “ha pulverizado el poder adquisitivo de todos los venezolanos”.

“Si el costo de la vida aumenta y el Estado recibe más dinero por ingresos fiscales, el salario mínimo no puede seguir estancado”, se lee en el post.

Si el costo de la vida aumenta y el Estado recibe más dinero por ingresos fiscales, el salario mínimo no puede seguir estancado.



¡Exigimos un salario mínimo de al menos $300!#Venezuela#SalarioMinimoYa#BonoNoEsSalario pic.twitter.com/ILoEA8OicC — Monitor Sindical Venezuela (@MonitorSindical) February 13, 2026

El Monitor Sindical aseguró que “hacer mercado en Venezuela es un acto de supervivencia” por lo que exigen un aumento de salario mínimo de, al menos, 300 dólares.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantiene estancado en Bs. 130 mensuales, actualmente la cifra equivale a 0,33 centavos de dólar a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

De acuerdo a cifras emanadas del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica en el primer cuatrimestre del año 2025 se ubicó en poco más de 500 dólares, casi 900 veces más que el sueldo mínimo oficial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

