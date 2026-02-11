CAVENEZ proyecta crecimiento de 50 % en ventas para el 2026

La Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ) estima un crecimiento del 50 % del mercado para el año 2026, cifra que representa las ventas de las 19 marcas que integran la Cámara. A la fecha, se contabilizan 250 establecimientos -entre Concesionarios, Centros de Distribución y Servicios de Atención al Cliente- donde el consumidor venezolano puede adquirir su vehículo, repuestos originales y servicio técnico garantizado, según la garantía que ofrezca cada marca presente en Venezuela.

Eduardo Cáceres, presidente ejecutivo de CAVENEZ advierte: “Confiamos en la recuperación progresiva del mercado automotriz local, que ya en el año 2025 comercializó 38.600 vehículos -pasajeros y carga- en el país, respaldados por las empresas que hacen vida en la Cámara. Al cierre de enero 2026, se registró un contundente movimiento en ventas, con 3.463 unidades colocadas -cifra que representa más del doble del mismo periodo del año pasado. Con optimismo, esperamos para el año en curso, un crecimiento en unidades -más de 50.000-, la consolidación y renovación del parque automotor; así como la confianza en un sector que, sin duda, será un motor conector y de apoyo al crecimiento de nuestra economía a corto, mediano y largo plazo”.

La gestión de CAVENEZ se enmarca en 4 pilares de protección: Garantía del Concesionario Autorizado, Seguridad de Repuestos Originales, el Servicio Post Venta como un derecho del consumidor local y el Riesgo de comprar vehículos en importadores no autorizados “Para atender estos puntos, hacemos seguimientos constantes en mesas de trabajo creadas con cada área de especialización del sector. Hasta ahora hemos visto gran compromiso y un camino robusto, ya trazado por las empresas. De hecho, en la consolidación de este dinámico mercado, afirmamos con satisfacción, que ya el sector automotriz aporta alrededor de 5.000 empleos directos, proyectándose como un actor fundamental que mueve la economía. Estamos convencidos que, de ahora en adelante, vendrán grandes oportunidades para mantener nuestro crecimiento”, explica Cáceres.

CAVENEZ presentó hoy su nueva website, que cuenta con un aplicativo, que permitirá ver las cifras globales, mes a mes y por marca, de las ventas en el sector. Estará abierta al público en general, pero ha sido diseñada pensando en profesionales especializados y medios de comunicación, de forma tal que pueden acceder a data de primer nivel y establecer comparativos. Es una herramienta útil y amigable de trabajo e información para sus usuarios.

La movilidad es un derecho y una herramienta de desarrollo

Desde la directiva de CAVENEZ y sus afiliados se han planteado un norte: continuar el acompañamiento a la industria nacional pública y privada, como ha sido históricamente. “Por eso mi mensaje va dirigido a todos los sectores: petróleo, energía, comercial, industrial y financiero. La Cámara está a su entera disposición para la discusión de temas vinculantes que promuevan el progreso. Estamos abiertos a generar acuerdos conjuntos con los diferentes entes públicos y aliados comerciales, que nos permitan apoyar transversalmente el proceso de transformación y crecimiento que está viviendo el país. La movilidad es un derecho y una herramienta de desarrollo”, comenta el presidente de CAVENEZ.

“Nuestros afiliados hoy son: Changan, Dongfeng, Fiat, Ford, Forthing, Foton, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, JAC, Jeep, JMC, Kia, Mack, RAM, Renault, Toyota y Volkswagen.

Todos cumplen con nuestros estatutos y normativa vigente, garantizando confiabilidad para el consumidor local. Invitamos a las empresas del ramo automotriz a integrarse a la Cámara y promover la fortaleza y confianza de nuestro sector, al tiempo que se materializa la necesaria actualización del parque automotor nacional”, cierra Cáceres.

Todos los representantes del sector y la directiva de CAVENEZ, tienen claro que, más allá de un negocio, la movilidad es una pieza angular, un engranaje que garantiza la consolidación de una economía sana y con futuro. Para ello estará presente la Cámara Automotriz Venezolana, con todos sus afiliados -y las empresas que se incorporen- respondiendo a las nuevas demandas, retos y necesidades que se generen en el sector automotor venezolano.