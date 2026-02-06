Militantes de Vente Venezuela son los menos favorecidos por excarcelaciones

Una base de datos que lleva el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (CDHVV) revela que la mayoría de las excarcelaciones de presos políticos ocurridas después del 3 de enero, no han alcanzado a quienes tuvieron una militancia política antes, durante y después de la controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

De acuerdo con el registro del comité, entre 2024 y 2025 hubo 453 detenidos por motivos políticos quienes estaban vinculados directamente a partidos de oposición. De ellos, 345 han sido excarcelados y 107 aún están privados de libertad. 82 son hombres y 25 mujeres. Los datos incluidos en el reportaje son los que ha contabilizado el comité hasta horas del mediodía de este viernes 6 de febrero.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el gobierno de Rodríguez, en un supuesto gesto de “apertura política”, activó un proceso de excarcelaciones para los presos políticos. Sin embargo, Organizaciones no Gubernamentales como el Foro Penal han denunciado la falta de transparencia y dilatación en las liberaciones. El último balance de la ONG, informó que desde el 8 de enero han liberado a 383 presos políticos de los 902 registrados por la organización el20 de diciembre de 2025.

El registro realizado por el Comité de Derechos Humanos del partido liderado por la Premio Nobel de La Paz, María Corina Machado, arrojó también que existe una gran disparidad entre detenidos y excarcelados por partido político, es decir, la pertenencia partidista influye directamente en la probabilidad de estar actualmente en prisión.

Los más castigados

El reporte detalla que el partido Vente Venezuela ha sido el más afectado en cuanto al número de detenciones y la menor cantidad de excarcelaciones. Según el registro, de un total de 200 detenidos de VV entre 2024-2025, al menos 63 siguen privados de libertad.

Otro de los partidos más castigados, pero en menor medida, es Voluntad Popular. La base de datos indicó que en el tiempo analizado fueron detenidos 42 políticos, de los cuales, hasta el momento, han sido excarcelados 33 y 9 siguen detenidos.

Del Comando con Venezuela, asociado también a María Corina Machado, 34 miembros fueron detenidos, 23 fueron excarcelados y 12 aún están en prisión.

Respecto a Acción Democrática la base de datos registra 18 encarcelados, de los cuales 15 fueron liberados y 3 permanecen detenidos.

De COPEI hubo un total de 4 detenciones, a la fecha, dos fueron excarcelados y dos están detenidos. Por la Alianza Bravo Pueblo (ABP) cuatro miembros fueron detenidos, tres están en libertad y uno está en prisión.

El partido Encuentro Ciudadano registró un total de 21 detenidos, de estos 19 fueron excarcelados y dos permanecen bajo arresto, mientras que por Convergencia han excarcelado a cinco personas y uno está en prisión.

Por la Causa R detuvieron a tres miembros de los cuales dos ya fueron excarcelados y uno sigue detenido. También figura la detención de tres personas que se identifican como independientes.

Según la base de datos del comité, partidos como Movimiento por Venezuela, Proyecto Venezuela y organizaciones como Fedra Bolívar, 600k y Gente, registran cada una un detenido respectivamente y cero excarcelaciones.

Por último, agrupaciones como Zulia Humana, Rumbo Propio, Sindicalistas e Independientes registran uno excarcelado cada una.

Los mujeres también son castigadas

Aunque la mayoría de los detenidos son hombres, las mujeres que formaron parte de partidos políticos también fueron castigadas. Los datos del CDHVV revelaron que la participación y vinculación de las féminas en estructuras, coordinación y liderazgo comunitario, las hicieron un blanco fácil de la represión gubernamental.

Las mujeres militantes de Vente Venezuela también fueron las más castigadas. De los 453 militantes en partidos políticos, aún quedan detenidas 25 mujeres. De ellas, 18 formaron parte de Vente Venezuela, un 22% del total de detenidos hasta el momento (112).

Entre los partidos que registraron una sola detención de mujeres están Voluntad Popular, Comando Con Venezuela, Acción Democrática, Independiente, Sindicalisra, 600K y Súmate.

En contraste, partidos como Primero Justicia, Encuentro Ciudadano, Convergencia, COPEi, ABP, ABR no registraron detención de féminas.

Entre los casos más emblemáticos está el de Dignora Hernández, secretaria política nacional del partido Vente Venezuela, quien es la mujer que pertenece a un partido político que lleva más tiempo tras las rejas. El pasado 20 de marzo de 2024, en un video difundido en redes sociales, quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. “Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora que estremeció a todo el país. Desde entonces, sus familiares y abogados solo saben que está detenida en el Helicoide, en Caracas.

Otro caso que generó conmoción fue el de María Oropeza, coordinadora de de Vente Venezuela en Portuguesa, quien está detenida desde el 06 de agosto de 2014. El video de su detención le dio la vuelta al mundo. La abogada y activista transmitió en vivo el momento en el que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entraron a su casa en Guanare de forma violenta. Una comisario, que se identificó como “Zambrano”, le exigía que le abriera la puerta mientras ella le solicitaba la orden de allanamiento. Al fondo, se escuchaban los golpes que le daban a la reja de la vivienda.

Mayra Montilla, Yraida Ruíz, Catalina Ramos, Alexandra Peña, Nikoll Arteaga, Albany Colmenares, diliangela Guédez, Ada Anciani, Elizabeth Rodríguez, Marielys Sandoval, Xiomara Ortíz, Luz María Rodríguez, Mirla Catire, Francis Constantino, Yenhalen Tovar y Mary Rodríguez son otras mujeres detenidas vinculadas con el partido Vente Venezuela.

Los hombres con más tiempo en prisión

La persecución del gobierno no comenzó con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La cacería en contra de los miembros del partido Vente Venezuela inició en el mes de enero de ese mismo año. Juan Freites, dirigente político, economista y coordinador estatal de Vente Venezuela en La Guaira, fue detenido el 23 de enero cuando un motorizado lo trasladaba a una concentración de María Corina Machado en Caracas.

A Luis Camacaro, coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Yaracuy, también lo detuvieron el 23 de enero de 2024 en el marco de una ola de persecución contra los comandos de campaña de María Corina Machado.

Emil Brant, ingeniero y dirigente político, se desempeñó como coordinador estatal de Vente Venezuela y director del Comando Con Venezuela en el estado Barinas cuando fue detenido el 8 de marzo de 2024.

Otro detenido es Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela y una de las figuras clave del comando de campaña. Fue arrestado el 20 de marzo de 2024 por funcionarios del SEBIN en Caracas. Su detención ocurrió simultáneamente con la de Dignora Hernández, tras ser vinculados por el Ministerio Público con supuestos planes conspirativos.

El reconocido abogado y asesor jurídico del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, fue secuestrado por sujetos no identificados el 27 de agosto de 2024, mientras salía de una farmacia en Caracas. Desde entonces permanece en El Helicoide junto a sus demás compañeros del partido.

Los centros de detención que albergan más presos políticos destacan, principalmente El Helicoide, el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Yare I, II y III y El Rodeo.

“No se necesita una ley de amnistía para abrir las celdas”

Este jueves, 5 de febrero, fue aprobado en primera discusión el “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, propuesta impulsada por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, para “cerrar las heridas de décadas de confrontación”.

El proyecto, que consta de 13 artículos, abarcaría hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta el presente. La normativa enfatiza que quedan excluidos del beneficio aquellos que hayan cometido delitos como “violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas”.

A propósito de la aprobación de la Ley de Amnistía, el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, aseveró que “no se necesita una ley de amnistía para abrir las celdas”.

“Nuestra expectativa no es un debate legislativo. Para nosotros es la libertad inmediata y total de todos los presos políticos, civiles, militares y policías. Ellos -el gobierno- para secuestrar a miles de venezolanos, para sacarlos de su casa y desaparecerlos, no necesitó ninguna ley”, aseguró Moreno.

El coordinador del Comité añadió que si el gobierno realmente quisiera hablar de paz, de democracia, de reconciliación, el camino no son los discursos sino el “desmontaje real del aparato represivo y criminal que hoy aún está en el pueblo”.

A juicio de Orlando Moreno lo primero que debe hacer el gobierno es eliminar y desmantelar las estructuras represivas como la Dgcim y el Sebin, organismos que, para él, son usados exclusivamente para perseguir, castigar e incluso torturar.

Para Moreno también se deben cerrar definitivamente todos los centros de tortura y finalizar los procedimientos ilegales, incluso inconstitucionales, contra los ciudadanos inocentes y permitir el ingreso inmediato de los exiliados y perseguidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

