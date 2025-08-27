Este miércoles, 27 de agosto, el abogado, asesor jurídico y representante del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, cumple un año detenido, incomunicado y sin evaluación médica en el Helicoide.

María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, recordó que “hoy se cumple un año de la desaparición forzada del abogado”. Insistió en que desde el pasado 27 de agosto de 2024 “no han podido verlo ni escucharlo y que su vida y sus derechos están en manos de otros”.

A través de un video difundido en redes sociales, familiares de Perkins Rocha señalaron que se desconoce el estado de salud del asesor político de María Corina Machado.

El abogado padece de hidrocefalia y ha sufrido tuberculosis cerebral, enfermedades graves que requieren un seguimiento constante por parte de sus médicos tratantes, pero las autoridades le impiden recibir la atención adecuada.

Los hijos del abogado también se pronunciaron para exigir la liberación inmediata de Rocha.

“Perkins Rocha no está preso por cometer un crimen, está preso por luchar por una Venezuela libre y democrática. Hoy 365 días después seguimos exigiendo su inmediata liberación y recordamos que esta no es solo su lucha, es una lucha de todos por una Venezuela libre, justa y humana, por un país de todos”, expresó el hijo del representante del Comando Con Venezuela.

Aislado e incomunicado

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un post en X a propósito de que hoy se cumple un año de la detención de Perkins Rocha.

La organización afirmó que al abogado se le niegan las visitas familiares, el derecho a contar con un abogado de confianza y, pese a su delicado estado de salud, tampoco puede acceder a una evaluación médica especializada.

El observatorio enfatizó que lo que vive Perkins Rocha “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de tortura sistemática aplicado por el régimen contra los presos políticos en Venezuela”.

“Repudiamos el aislamiento y la incomunicación a los que ha sido sometido Perkins durante un año. Exigimos su liberación inmediata, plena y sin restricciones, al igual que para todos los presos políticos”, expresó el OVP en X.

“No lo hemos vuelto a ver, no lo hemos vuelto a escuchar”, son las palabras de María Costanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha, quien este 27 de agosto cumple un año detenido, y aislado, en El Helicoide.



Durante todo este tiempo Perkins ha permanecido… pic.twitter.com/67kznJfomy — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 27, 2025

“Pronto nos abrazaremos en libertad”

La líder de oposición, María Corina Machado también utilizó las redes sociales para enviar un mensaje al cumplirse un año del secuestro de Rocha, a quien considera su amigo y compañero de lucha.

“Perkins es un testimonio de nuestros héroes que frente a la persecución se crece y demuestra lo que está dispuesto a hacer para la construcción de Venezuela. A él y a todos nuestros héroes presos les digo que pronto nos abrazaremos en libertad”, expresó Machado.

¿Qué hizo Perkins Rocha?

Desde el pasado 27 de agosto de 2024, un mes después de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, Rocha pasó a formar parte de la lista de presos por motivos políticos. En esa fecha se encontraba en el Farmatodo de Las Mercedes cuando un grupo de hombres vestidos de negro y sin portar ninguna identificación, se lo llevaron del establecimiento de forma violenta. Según comentó su hijo, a su padre lo arrastraron por el piso y lo golpearon.

Dos días después de la detención del abogado de María Corina Machado, la fiscalía lo acusó de haber cometido cinco delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.

En septiembre de 2024, el fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, vinculó a Rocha con la divulgación del “85,18 %” de las actas electorales de las presidenciales, que el oficialismo tilda de falsas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.