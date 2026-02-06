“Él me dejó caer”: La anécdota que compartió madre de presa política en encuentro con “Nicolasito”

La señora Fanny Lozada, madre de la presa política Alinnis Araujo, compartió la anécdota que vivió en la cárcel de El Rodeo con Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito”, hijo del exgobernante capturado por los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros.

En entrevista para NTN24, Lozada comentó que cuando estuvo detenida en la cárcel de El Rodeo, “Nicolasito” se acercó a ella preguntarle si sabía los motivos por los cuales estaba detenida.

“Yo estaba encapuchada, no sabía quién me estaba hablando -luego me enteré que era él-. Me preguntó si sabía por qué estaba detenida y le respondí que por ser la madre de Alinnis Araujo y me respondió: “ah, estás clara”, dijo Lozada.

Ante la aseveración de “Nicolasito”, Fanny Lozada le respondió: “si los que no están claros son ustedes. Ustedes no están claros y saben que están cometiendo un error”.

La madre de Alinnis comentó que justo en ese momento se iba a caer de la silla y se lo hizo saber. “Le dije que me iba a caer de la silla y su respuesta fue ‘cáete’, me dejó caer y se fue”.

“Él (Nicolasito) estuvo en la cárcel del Rodeo y le dije que me iba a caer y me dejó caer, el que daña a una mujer daña hasta la mamá, debería pensar mejor para hacer esas ridiculeces, no digo que no tenga sentimientos por su padre, pero él sabe lo que hizo”: Fanny Lozada, madre… pic.twitter.com/KT5JgnOcLk — NTN24 (@NTN24) February 6, 2026

Caso Alinnis Araujo

Alinnis Araujo es señalada por las autoridades chavistas por su presunta participación en la conspiración para colocar artefactos explosivos en Plaza Venezuela, en Caracas.

Diosdado Cabello, en rueda de prensa informó que se incautó un arsenal de armas y explosivos, los cuales serían utilizados por los grupos de conspiración de la extrema derecha venezolana y mercenarios para los ataques terroristas con los que tenían planeado desestabilizar el país.

El 11 de agosto de 2025, también se llevaron detenidos a la señora Fanny Lozada junto a seis adolescentes, todos miembros de la misma familia. Cinco días después fueron liberados.

En una concentración en la Universidad Central de Venezuela, el pasado 3 de febrero, para exigir la libertad de los presos políticos, la señora Fanny Lozada detalló que Alinnys tiene tres hijos y que a uno de ellos, un adolescente de 15 años “lo torturaron, lo amarraron, le metieron su cabeza en una bolsa y le metieron corriente“.

Durante la actividad, Lozada informó que no sabía dónde estaba su hija, que tenía más de seis meses que no la veía y, mientras relataba más detalles del caso sufrió un desmayo. Horas después, Fanny Lozada informó que gracias al reclamo de días y a la presión ejercida, su hija llamó a su tío para notificarle que estaba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

¡UN GRITO DESESPERADO QUE ATRAVIESA EL ALMA!



Imagina el terror, la angustia que desgarra a la Sra. Fanny Lozada. 6 meses de silencio, 6 meses sin saber dónde está su hija, Alinis Araujo Lozada, detenida arbitrariamente en agosto de 2025 por supuestamente estar involucrada con… pic.twitter.com/VFFWLifMhQ — Familia S.O.S Libertad (@FliaSOSLibertad) February 3, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

