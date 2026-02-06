Iglesia, estudiantes y sociedad civil apoyan a familiares de presos políticos

Grupos civiles, de la Iglesia Católica y del movimiento estudiantil universitario han convocado para este sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana a un Encuentro de Oración y Solidaridad, “por la paz, la libertad y la reconciliación”, en los alrededores de 12 cárceles del país donde todavía hay presos políticos a la espera de su libertad plena.



“Aprovechemos para expresarnos comunitariamente, acercándonos a esos sitios con respeto, que lo que vamos es a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo”, dijo en un mensaje de paz el cardenal Baltazar Porras, al respaldar el llamado a favor de los presos políticos y de sus familiares, que permanecen en vigilia desde hace un mes cerca de los centros de reclusión.

“Busquemos cómo reunirnos en cada una de las ciudades donde vivamos y en aquellas donde están en vigilia permanente, donde tienen familiares y seres queridos que están esperando su liberación”, dijo el cardenal en un video que circula en redes sociales.

“Que esa sea la mejor manera de poder ir progresando en la conciencia de que tenemos que ser hombres libres interior y exteriormente”, dijo el cardenal.



Quienes no pueden estar físicamente, que colaboren con cada uno de los grupos que allí están para llevar algo de comida, o medicamentos, “algo que nos haga de verdad solidarios”, dijo el cardenal al hacer votos por construir “una Venezuela mejor y más fraterna”.

Estudiantes de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello se sumarán a esta nueva convocatoria. En días previos líderes estudiantiles han organizado colectas de alimentos, agua y bienes esenciales para entregarlos a las familias que permanecen en vigilia, a la intemperie, esperando la liberación de sus seres queridos.

“Este encuentro es un gesto humano y espiritual que nos congrega en un espacio para elevar una súplica sincera y reflexión; para estar unidos en un espíritu de apoyo mutuo en defensa de las familias; por el respeto a los Derechos Humanos, la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos; por la amnistía y diálogo nacional inclusivo, creíble y con garantías”, dicen los grupos organizadores en un comunicado.

En Caracas, la cita es el sábado 07 de febrero a las 10:00 de la mañana, frente a la primera estación de gasolina después de La Roca Tarpeya, Avenida Presidente Medina (anteriormente Av. Victoria), con vocería de la sociedad civil y representantes del movimiento estudiantil universitario. “Este es un llamado a trascender lo que nos divide y a afirmar lo que nos une: el anhelo de una Venezuela donde reine la justicia, la libertad sea realidad, la paz sea permanente y la reconciliación nos permita caminar juntos de nuevo”, agregan los organizadores.

Según cifras recopiladas y verificadas por la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero solo han sido excarcelados 383 presos políticos. Estas personas no tienen libertad plena, están sometidas a medidas sustitutivas, régimen de presentación y no se les han restituido sus plenos derechos. Al 2 de febrero Foro Penal contaba 687 presos políticos en todo el país, incluyendo 87 mujeres. Se desconoce el paradero de 51 de estas personas.

Lugares para actividad: “Oración por la libertad y la paz”: