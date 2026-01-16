374 días desaparecido: hija de Edmundo González confirma que pudo ver a su esposo

Este viernes, 16 de enero, Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, confirmó que luego de 374 días desaparecido pudo ver a su esposo Rafael Tudares Bracho.

A través de su cuenta en X, González informó que fue notificada a la medianoche de ayer jueves 15 de enero, por funcionarios del Rodeo I (SESMAS), que Rafael estaba detenido en dicho centro de reclusión. Cabe destacar que en reiteradas oportunidades le negaron la permanecia de su esposo en el lugar.

“Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo”, se lee en el post.

Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2024.



Fui notificada a la medianoche de ayer jueves 15 de enero, por… — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 16, 2026

Mariana González afirmó que fue “un momento muy duro” el que vivió. “Nos vimos y pudimos charlar en esos escasos 25 minutos, divididos por un vidrio blindado. Fueron muchas emociones que todavía estoy procesando”.

Detalló que Rafael Tudares “está bastante afectado física y emocionalmente” y en “una grave situación de detención arbitraria”.

“Luego de tanto tiempo sin información, ese instante fue un alivio y, al mismo tiempo, un recordatorio doloroso: nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada, puede estar bien”, expresó.

Por primera vez, permitieron visitar al yerno del presidente electo Edmundo González, Rafael Tudares, tras más de un año preso sometido a desaparición forzada. pic.twitter.com/igjJRMMLzs — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 16, 2026

Caso plagado de irregularidades

A inicios de diciembre del año pasado, Tudares Bracho fue condenado a 30 años de cárcel tras un proceso calificado por su familia como “clandestino, inhumano y plagado de irregularidades”.

González de Tudares manifestó que la sentencia se dictó tras 11 meses, durante los cuales su esposo habría estado en situación de desaparición forzada, sin acceso regular a su abogado de confianza, y con el expediente judicial declarado confidencial desde septiembre del año pasado.

De acuerdo a la hija de González Urrutia, la condena a su pareja fue resultado de una única audiencia realizada el viernes 28 de noviembre, extendida por más de 12 horas y el fallo fue notificado mediante un sistema telemático tres días después. La pena fue por supuestos delitos de conspiración y otros cargos graves, a partir de una supuesta asociación entre su esposa y una persona desconocida.

“La única razón detrás de esta condena es su vínculo familiar con el excandidato presidencial. Es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido”, sostuvo Mariana González.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

