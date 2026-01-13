El Mañanero del 13 de enero: con presencia policial, baja asistencia y aumento del pasaje, así iniciaron las clases

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 13 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El regreso a clases en Venezuela se vio empañado por el aumento del pasaje en el transporte público y también se reflejó en él la situación política del país.

Luego del ataque estadounidense que culminó con la extracción del exgobernante Nicolás Maduro, y la dinámica de los días posteriores, muchos padres sintieron temor de enviar a sus hijos al colegio.

Es el caso de Manuel Galindez* quien vive en Guarenas y es padre de un niño de 11 años que estudia quinto grado en un colegio privado. Después de leer en horas de la noche del domingo 11 de enero el comunicado del Ministerio de Interior y Justicia, optó por no enviar a su hijo a clases.

Recién salido del horno: otras noticias

Las perlas retadoras de Delcy: “Acá hay una presidenta encargada y otro rehén de EEUU”

Gobierno dice que ha excarcelado a 116 presos políticos: cifras de las ONG revelan otra realidad



Yerno de González Urrutia lleva un año en desaparición forzada

SOSOrinoco: “Reemplazo de Maduro por Rodríguez es una mala noticia para el medio ambiente”

Confirman detención e imputación por “traición a la patria” de 15 adolescentes en Barcelona

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció que son 24 los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos ilegal y arbitrariamente actualmente. “Con el paso de las horas el número aumenta porque familiares de las víctimas que no habían denunciado por miedo, nos están permitiendo documentar y visibilizar”, aseguró el ente a través de un post en X.

#AlertaSNTP | Son 24 los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos ilegal y arbitrariamente. Con el paso de las horas el número aumenta porque familiares de las víctimas que no habían denunciado por miedo, nos están permitiendo documentar y visibilizar.… pic.twitter.com/YG4XHfD69c — SNTP (@sntpvenezuela) January 12, 2026

Azuquita pa’l café

Esto es lo más cómico que verás hoy, pero tiene explicación científica: cuando caminamos distraídos, pensando en mil cosas, nuestra mente rellena los vacíos con lo que espera ver.

La ñapa (recomendamos)

Y en la mañana de este martes te presentamos la recomendación de Plano Secuencia Cine (@plano_secuencia_cine) de la película Train Dreams. Portando una belleza fotográfica infinita similar a la del Árbol de la Vida de Terrence Malick, Sueño de Trenes es una especie de oda al tránsito ordinario por la existencia a través de los ojos de un hombre familiar y trabajador.

La película de @netflixlat basada en la novela del fallecido ensayista y poeta Denis Johnson transcurre en un Estados Unidos rural que paulatinamente encara una indetenible industrialización.