Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar un narco-Estado

Este sábado, 3 de enero, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal en contra de Nicolás Maduro Moros y miembros clave de su régimen, señalándolos de haber convertido a Venezuela en un narco-Estado durante más de 25 años.

“Han liderado el “Cártel de los Soles” para abusar de su poder oficial, corromper instituciones legítimas y asociarse con organizaciones narco-terroristas (como las FARC, el ELN y el Tren de Aragua) para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, se lee en el documento judicial.

La periodista María Alesia Sosa, a través de su cuenta en X, explicó los puntos claves de la acusación en contra de Maduro y demás miembros del gobierno.

#HILO Estos son los puntos clave de la acusación formal al exdictador @NicolasMaduro presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York https://t.co/iJrId2Bvhf



El documento acusa a Nicolás Maduro Moros y a miembros clave de su régimen (incluyendo…

Los principales acusados

Nicolás Maduro Moros: líder del régimen y del Cártel de los Soles.

Diosdado Cabello Rondón: ministro del Interior, Justicia y Paz.

Ramón Rodríguez Chacín: exministro del Interior y Justicia.

Cilia Flores: esposa de Maduro y primera dama de facto.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”): hijo de Maduro y miembro de la Asamblea Nacional.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”): jefe del Tren de Aragua.

Puntos clave de la conspiración

Uso del Estado para el narcotráfico: desde 1999, los acusados habrían empleado cargos oficiales para proteger cargamentos de droga con respaldo militar y diplomático.

Alianzas con grupos terroristas: FARC y ELN controlaban la producción de cocaína; el Cártel de Sinaloa y Los Zetas colaboraban en transporte y distribución; el Tren de Aragua garantizaba seguridad interna.

Corrupción y enriquecimiento: sobornos, uso de aviones de PDVSA para transportar drogas y coordinación de envíos masivos desde puertos venezolanos.

Rutas de la droga: entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por Venezuela hacia Centroamérica, el Caribe y finalmente Estados Unidos.

Los cargos federales

Conspiración de narco-terrorismo: Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín.

Conspiración para importar cocaína: todos los acusados.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: todos los acusados.

Conspiración para poseer armamento pesado: todos los acusados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.